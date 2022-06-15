В Украине погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника

Постнов погиб в ночь на 14 июня. В Украине он выполнял "служебно-боевые задачи", говорится в сообщении.
"Более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Сергей Постнов в 1997 году окончил Екатеринбургское Суворовское училище, а затем - факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны. После этого в 2002 году его распределили во внутренние войска МВД России. Постнов был корреспондентом, а затем редактором газеты "Зоркий часовой", "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках", говорится в сообщении. Также он работал в войсковом журнале "На боевом посту", а после этого получил назначение в центральном аппарате Росгвардии.
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