"Попытка навязать слепоту к чуме вокруг". ПМЭФ-2022 - слет элиты на фоне войны

В лучшие годы здесь выступали Scorpions, Роджер Уотерс, Duran Duran и Стинг. В 2022 году петербуржцев и тех, кто приедет с площадки ПМЭФ, будут развлекать "звезды Русского радио" - "Земляне", Елена Север, ЮрКисс, Марина Бриз и Слава.

ПМЭФу в 2022 году исполнилось 25 лет ФОТО: BBC русская служба

Помимо концерта на Дворцовой, гости форума могли расслабиться на многочисленных вечеринках, где для них, например, играли Земфира или "Сплин". В этом году на одной из вечеринок должна была выступать группа "Би-2", но их приезд отменился: у коллектива начались проблемы после того, как они отказались выступать на концерте на фоне буквы Z - главного символа войны, или, как ее называют в России, спецоперации.

"Как оформить визу в страну возможностей"

Деловая программа ПМЭФ всегда лишь частично отражала реальные процессы, происходящие в России: в ней царствовали позитив и слова вроде "блокчейн" или "креативный кластер". В программе форума в 2022 году некоторые панельные сессии выглядят и вовсе парадоксально.

Например, одна из сессий будет называться "Как оформить визу в страну возможностей", где под "страной возможностей" подразумевается Россия. "Какие возможности существуют сегодня в России для талантливых иностранных специалистов? Реально ли в сегодняшних экономических условиях иностранцам получить гражданство страны возможностей?" - говорится в описании, а среди спикеров заявлена официальный представитель МИД Мария Захарова. На еще одной сессии с Захаровой, посвященной fake news, выступят пранкеры Вован и Лексус.

Пранкеры Вован и Лексус в этом году выступят на Международном экономическом форуме ФОТО: BBC русская служба

Среди других сессий форума эпохи войны - "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" или "Национальный бренд "Сделано в России": потребительский и бизнес-патриотизм на службе импортозамещения".

Впрочем, впервые со времен начала войны экономический блок правительства соберется вместе на более-менее свободную дискуссию: сначала - на специальной экономической сессии, потом - на деловом завтраке Сбербанка, где в предыдущие годы "системные либералы" вроде главы "Сбера" Германа Грефа или руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина позволяли себе вольнодумство. Правда, непонятно, насколько оно возможно в нынешних условиях, когда, например, вчерашний "либерал" Дмитрий Медведев стал чуть ли не главным "ястребом".

Кроме абстрактной и максимальной позитивной программы, в которой тщательно избегается даже слово "спецоперация", не изменилось и желание госкорпораций и регионов удивить всех своими стендами: стоимость некоторых из них в этом году опять выросла. Хотя большинство регионов и государственных компаний данные о таких затратах скрывают - закупки в условиях санкций становятся все менее открытыми.

ФОТО: BBC