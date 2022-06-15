KNAB не нашел незаконного влияния на депутата при голосовании о партнерских отношениях

В ходе ведомственной проверки KNAB оценил как находящиеся в распоряжении учреждения, так и дополнительно полученные материалы, а также объяснения, представленные вовлеченными лицами.

Во время проверки действий должностных лиц KNAB не констатировал преступные деяния, за которые ответственность предусмотрена Уголовным законом. Учреждение не получило доказательства того, что должностные лица занимались взяточничеством или торговлей влиянием. Таким образом, 14 июня KNAB принял решение не начинать уголовный процесс.

Как подчеркивает KNAB, при проверке был сделан вывод, что голосование за конкретный законопроект является неизбежным элементом политического процесса и такое действие не угрожает продвижению закона, поскольку это политическое решение. В представлении KNAB, чтобы в дальнейшем исключить сомнения в голосовании как на комиссиях Сейма, так и на заседаниях Сейма, было бы целесообразно оценить возможность организовать заседания очно.

Как сообщалось, 18 мая в KNAB обратились депутаты Сейма Юлия Степаненко, Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия).

На заседании юридической комиссии при голосовании по законопроекту мнения депутатов разделились. В первом голосовании пятеро проголосовали "за" и пятеро "против". Депутат Гейданс не голосовал за закон.

Поскольку голоса распределились поровну, председатель комиссии Янис Бутанс ("Консервативные") предложил депутатам проголосовать еще раз. При втором голосовании депутаты голосовали так же, как и при первом, но, когда Гейданс снова заявил, что не будет голосовать за законопроект, в удаленном заседании возникли технические неполадки.

Депутат Янис Иесалниекс (Национальное объединение) выразил мнение, что "технические проблемы связаны с покупкой голосов". Степаненко согласилась с этим, заявив, что Гейданс прямо сейчас получает СМС.