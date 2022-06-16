Зеленый поворот по-эстонски: за подключение дома с солнечными панелями к сети запросили 13 млн евро

В связи с резким ростом цен на электроэнергию в прошлом году у Андреса Риккинена возник план установить рядом со своим домом солнечные панели мощностью 20 кВт. "Eesti Energia сделала ценовое предложение, согласно которому солнечные панели вместе с установкой обошлись бы в общей сложности в 25 000 евро", — рассказал Риккинен.

Затем он начал узнавать у Elektrilevi, сколько будет стоить подключение к сети на региональной подстанции Пярна, потому что таким образом зимнее потребление электроэнергии можно было бы покрыть избытком производства летних месяцев.

"Сегодня, примерно полгода спустя, уполномоченный фирмой Elektrilevi представитель Enefit Connect прислал мне ответ, что по предварительным данным стоимость этих работ составляет порядка 12 820 000 евро без налога с оборота»", — заявил Риккинен.

"Это форменное издевательство над людьми. Кроме того, компания спросила, хочу ли я это предложение о присоединении и согласен ли с платой за производство Elering (1600 евро без НСО) или хочу аннулировать заявку".

Первоначально он заподозрил, что в отправленном предложении была ошибка в порядке величины, но позже компания уточнила, что, поскольку на региональной подстанции Пярна нет свободных производственных мощностей, цена выглядит следующим образом.

"Без уплаты сборов Elering за укрепление сети можно подключить до 15 кВт оборудования для микропроизводства, — говорится в письме Enefit Connect. — Солнечный парк с производственной мощностью более 15 кВт квалифицируется как малый производитель, для обеспечения производственной мощности которого к ценовому предложению прибавляются затраты на увеличение пропускной мощности сети Elering".

По словам менеджера по продуктам подключения производителей Elektrilevi Марии Удувеэ, первое важное замечание в этом ценовом предложении заключается в том, что это не предложение о подключении, а только ориентировочная информация о цене. "Как правило, соответствующая информация направляется всем производителям, у которых желаемая производственная мощность вызывает необходимость увеличения производственной мощности в передающую сеть и относительно которых у нас есть информация о стоимости их усиления сети, например, на основе электронной карты сети Elering" , — объяснила Удувеэ.

Если абоненты желают продолжить производство, в Elering будет направлено заявление о подключении.

"Когда абонент получит от Elering обязывающее предложение о подключении, мы, в свою очередь, сможем сделать обязывающее предложение о подключении для наших клиентов, которое включает соответствующие расходы на укрепление сети передачи. Усиление сети передачи может охватить договоры о подключении нескольких абонентов, и если несколько абонентов договариваются о соответствующих расходах, эти расходы позднее могут быть разделены между абонентами в последнем платеже".

Она подчеркнула, что в отношении предложения Андресу Риккинену такая ориентировочная информация не должна была быть предоставлена ​​заказчику, поскольку в настоящее время у компании нет возможности подключиться к Пярнаской подстанции.

Пресс-секретарь Elering Эло Эллермаа добавила, что Elektrilevi объединяет мощности всех, кто заинтересован в присоединении к соответствующей региональной подстанции, и что заявления подаются в Elering в совокупности, а не отдельно для каждого производителя. Elering также представляет Elektrilevi предложение об объединении всех мощностей, представленных в заявке.

"Например, это может означать, что Elering получит запрос на усиление сети передачи не на 20 киловатт, а на 20 мегаватт, или 20 000 киловатт. И в данном случае Elering, вероятно, сделал предложение о подключении значительно большей мощности", — пояснила Эллермаа.

Таким образом, в предложении о подключении, представленном Elektrilevi частному лицу, могли содержаться и расходы, которые не были обусловлены увеличением мощности сети между Elering и Elektrilevi на эту конкретную мощность, а были необходимы для увеличения производственной мощности большего числа клиентов на этой региональной подстанции.

"Сегодня высокая плата за подключение в производственном направлении во многом вызвана большим интересом к производственному направлению, в результате чего сети переполнены, т.е. даже в случае более мелких абонентов сеть надо строить мощнее", - добавила она.