Чт, 16.06.2022
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Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Шакира вложилась в бизнес по производству хлопьев

ФОТО: EPA

Колумбийская певица Шакира стала инвестором американского производителя хлопьев для завтрака Magic Spoon. Об этом сообщает Pravilamag.ru со ссылкой на TechCrunch.

Инвестиционный раунд компании принес ей $85 млн. Общая оценка Magic Spoon не раскрывается, но всего проект привлек инвестиций более чем на $100 млн.

Кроме Шакиры в проект вложились такие знаменитости, как комик Эми Шумер и игрок в американский футбол Оделл Бекхэм-младший. Самую большую сумму инвестировал Марк Безос - брат Джеффа Безоса.

Известно, что стартап был запущен в 2019 году. Его продукты поначалу можно было лишь заказать онлайн, но недавно хлопья Magic Spoon появились на полках супермаркетов одной из крупнейших в США сети Target.

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