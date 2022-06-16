Шакира вложилась в бизнес по производству хлопьев
Колумбийская певица Шакира стала инвестором американского производителя хлопьев для завтрака Magic Spoon. Об этом сообщает Pravilamag.ru со ссылкой на TechCrunch.
Колумбийская певица Шакира стала инвестором американского производителя хлопьев для завтрака Magic Spoon. Об этом сообщает Pravilamag.ru со ссылкой на TechCrunch.
Инвестиционный раунд компании принес ей $85 млн. Общая оценка Magic Spoon не раскрывается, но всего проект привлек инвестиций более чем на $100 млн.
Кроме Шакиры в проект вложились такие знаменитости, как комик Эми Шумер и игрок в американский футбол Оделл Бекхэм-младший. Самую большую сумму инвестировал Марк Безос - брат Джеффа Безоса.
Известно, что стартап был запущен в 2019 году. Его продукты поначалу можно было лишь заказать онлайн, но недавно хлопья Magic Spoon появились на полках супермаркетов одной из крупнейших в США сети Target.
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