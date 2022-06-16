Фото ⟩ У Galerija Centrs установлены первые в Латвии умные велоштативы

Умные велоштативы Bikeep отличаются от других велоштативов защитой от кражи при помощи нескольких уровней безопасности. У этих штативов особо крепкая конструкция, проверенная на тестах и в реальных жизненных ситуациях, громкий сигнал тревоги, круглосуточное видеонаблюдение, онлайн-мониторинг, кроме того, они присылают сообщение владельцу, если велосипед припарковал зарегистрированный пользователь.

Важно, что использование этих велоштативов бесплатно для всех. Велосипеды можно сдать на стоянку при помощи любой NFC-карты - банковской, карты лояльности, карты клиента, чипа от дверей или при помощи смартфона, на котором установлено приложение Bikeep.

Галерея: Умные велоштативы у торгового центра Galerija Centrs

У Bikeep уже более миллиона пользователей более чем в 30 странах мира. В одной только Эстонии установлено более 1300 станций для парковки велосипедов. Предприятие Bikeep основано в 2013 году и в этом году его решения приходят и в Латвию.