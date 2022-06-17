Кирилл умер в 19 лет, защищая свою страну

Украинка Кристина Селянская долгое время проживала в Крыму со своей семьей: мамой, сестрой, братом и дочерью. "Наша мама назвала нас всех на букву "K": я – Кристина, младшая сестра – Ксения, а младший брат – Кирилл. Мы всегда были очень дружной и сплоченной семьей". В 2006 году Кристина решила переехать в Киев, а в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, она решила забрать на ПМЖ к себе в столицу своих брата и сестру.
"Скоро начнется война"
Брат Кристины Кирилл доучился до 11-го класса в Киеве, но решил не поступать в университет, а взять Gap year – время для того, чтобы подумать, что делать дальше. Кирилл помогал старшей сестре с воспитанием дочери, работал, а также присоединился к организации "Авангард культурное сообщество". Он начал активно заниматься спортом, читать книги, ходить в походы, медитировать, но сестра не понимала, к чему на самом деле готовился ее брат в этой организации.
"Я только потом поняла, что это была подготовка тела и души. Со временем он начал аккуратно мне говорить о том, что пойдет на войну.
В июне прошлого года он сказал мне, что поедет воевать на Донбасс. Я кричала на весь дом, я была в ужасе. Сама фраза, что он собирается воевать – это уже была для меня потеря, но я не могла его никак остановить. У него была главная цель этой войны – справедливость".
Кристина не смогла переубедить брата, и прошлым летом, в июле, он отправился на фронт со словами: "Я вернусь только тогда, когда убью последнего русского солдата, который пришел на украинскую землю".
Парень пошел воевать добровольцем, ему ничего не платили. Ему было комфортно быть со своими побратимами, и он был с ними счастлив – он чувствовал себя воином и говорил, что это его призвание.
22 февраля Кирилл написал сестре сообщение: "Скоро начнется война, буквально день-два…".
Все так и произошло. Его короткое СМС стало реальностью и болью для всех украинцев 24 февраля.
Позывной "Грек"
Кирилл сражался в самой горячей точке Украины – в Мариуполе. Бои были интенсивные, изнурительные, парни почти не спали, не мылись неделями, но в то же время были уверены в своей победе и ни на секунду не сомневались в своих силах. "Иногда он отправлял мне голосовые сообщения, и я слышала страшные взрывы, но Кирилл убеждал, что он уже настолько привык спать под эти звуки, что это как колыбельная для него. Они были настолько уверены, что не отдадут Мариуполь, что даже я перестала так сильно бояться за своего брата, он вселял в меня веру, что все будет хорошо", – признается Кристина.
В марте российские оккупанты начали сжимать Мариуполь в кольцо и продвигаться вглубь города. Кирилл с побратимами из ДШГ – диверсионной штурмовой группы "Медведи" – оставили свою базу и приняли решение идти в "Азовсталь". Несмотря на всю сложность и критичность ситуации, парни продолжали воевать и держали оборону.
Однако 15 марта еще одна жизнь украинского военного оборвалась. Кирилл погиб, защищая свою страну, свою землю и своих побратимов. Сестра узнала об этом только спустя неделю – 21 марта. Кристине пришло сообщение от девушки ее брата. Когда она его открыла, она увидела черно-белую фотографию Кирилла в Telegram-канале "Авангард культурное сообщество", где было написано:
"В боях за Мариуполь на днях сложил голову авангардист, боец ДШГ "Медведи" Кирилл Паршин, позывной "Грек".
Детали касательно даты и обстоятельств смерти до сих пор уточняем, ведь ситуация в Мариуполе всем известная и связи с людьми, которые были рядом с ним нет. 18-летний юноша в июле 2021 года одним из первых изъявил желание пойти воевать, как только у нас появилась такая возможность. Кшатрийское ремесло ему настолько понравилась, что вскоре он уже не мог представить свою жизнь никак иначе, кроме как на передовой… Музыкант, активист, воин… Про него нужно будет обязательно написать книгу – Грек всем нам показал, что значит быть верным своим собственным принципам и идеям".
Кристина бегло прочитала весь этот текст, после чего в истерике выбежала на улицу и начала дико плакать и кричать. "Весь мой мир рухнул, я не понимала, как мне дальше жить. Вместе с ним умерла я". Единственной информацией, которой она владела о смерти брата, был пост из Telegram-канала.
Кристина решила узнать, как погиб ее брат, при каких обстоятельствах и где его тело. Она два месяца ни с кем не общалась, была полностью поглощена расследованием и поиском правды, она хотела узнать все о последних минутах жизни Кирилла.
Нет плохого оружия, когда ты находишься в аду
Кристина начала собирать всю информацию по крупицам: "Я писала командиру батальона и его жене, писала волонтерам, которые возил еду на передовую, но никто не мог предоставить мне точную информацию о смерти моего брата". Спустя два месяца Кристине удалось найти побратима Кирилла, который был вместе с ним в последние минуты его жизни. Оказалось, что Кирилл погиб в бою, но его не убили российские солдаты, он подорвался на своем же миномете вместе со своим сослуживцем.
Миномет, который забрал жизнь Кирилла, называется "Молот" – эти списанные минометы не пригодны к военным действиям, они могут нанести вред своим же солдатам.
Шел второй месяц полномасштабной войны, оружия не хватало, европейские страны, НАТО, Америка не успевали или не могли передать технику и военное снаряжение Украине. Украинским военным пришлось достать технику, которая неисправна и опасна для собственной жизни, и использовать ее на поле боя. Вероятно, нет плохого оружия, когда ты находишься в аду – в Мариуполе.
Кирилл, позывной "Грек", был наводчиком, а его напарник из Беларуси, позывной "Заяц", закладывал боеприпасы в миномет "Молот". 15 марта они в очередной день сражались с российскими солдатами за свободу Мариуполя. Боеприпас, который предназначался российским оккупантам, не вылетел, а разорвался прямо на месте в миномете.
Грек и Заяц пострадали от своего же оружия – украинских солдат разбросало в разные стороны от мощного взрыва. Кирилл успел по рации позвать на подмогу, он прокричал: "Триста!". Военный медик "Азова" прибежал с завода "Азовсталь", начал быстро перематывать раненому Кириллу ноги в надежде, что сможет спасти ему жизнь, но, посмотрев на его ранения, понял, что в этом нет смысла – парня уже нельзя было спасти… 15 марта не стало 19-летнего Кирилла.
Еще один "круг ада"
После того как Кристина все же узнала, как и при каких обстоятельствах погиб ее брат, начался еще один "круг ада". Прошло три месяца со смерти Кирилла, а сестра до сих пор не знает, где тело ее брата, и она даже не может его похоронить.
Командир сказал, что Кирилла хотели похоронить с почестями, но не смогли забрать его тело, нужно было отходить, а места не было. В госпитале Кирилла не оставили, поскольку там хоронили всех в одной братской могиле, люди из медбатальона "Ангелы Тайры" отвезли тело Кирилла на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и спрятали там, чтобы потом его можно было похоронить. "Я знаю, что его тело оставили в туннеле Ильича, но до сих пор ли оно там – я не знаю. Я часто смотрю репортажи российских пропагандистских новостей, там страшные кадры, как кадыровцы ходят по этому меткомбинату Ильича, трогают ногами солдат из "Азова", но я это смотрю с надеждой, что смогу увидеть и найти тело своего брата. Вы не представляете, как меня мучает то, что он лежит где-то на этом огромном заводе совсем один – это на грани того, что я лежу там рядом вместе с ним, что я умерла вместе с ним. Его тело до сих пор в Мариуполе вместе с осколками моей души".
Галерея: Фотографии Кирилла из архива его сестры
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