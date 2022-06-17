Кристина решила узнать, как погиб ее брат, при каких обстоятельствах и где его тело. Она два месяца ни с кем не общалась, была полностью поглощена расследованием и поиском правды, она хотела узнать все о последних минутах жизни Кирилла.

Нет плохого оружия, когда ты находишься в аду

Кристина начала собирать всю информацию по крупицам: "Я писала командиру батальона и его жене, писала волонтерам, которые возил еду на передовую, но никто не мог предоставить мне точную информацию о смерти моего брата". Спустя два месяца Кристине удалось найти побратима Кирилла, который был вместе с ним в последние минуты его жизни. Оказалось, что Кирилл погиб в бою, но его не убили российские солдаты, он подорвался на своем же миномете вместе со своим сослуживцем.

Миномет, который забрал жизнь Кирилла, называется "Молот" – эти списанные минометы не пригодны к военным действиям, они могут нанести вред своим же солдатам.

Шел второй месяц полномасштабной войны, оружия не хватало, европейские страны, НАТО, Америка не успевали или не могли передать технику и военное снаряжение Украине. Украинским военным пришлось достать технику, которая неисправна и опасна для собственной жизни, и использовать ее на поле боя. Вероятно, нет плохого оружия, когда ты находишься в аду – в Мариуполе.

Кирилл умер в 19 лет – защищая свою страну ФОТО: Из личного архива Кристины Селянской

Кирилл, позывной "Грек", был наводчиком, а его напарник из Беларуси, позывной "Заяц", закладывал боеприпасы в миномет "Молот". 15 марта они в очередной день сражались с российскими солдатами за свободу Мариуполя. Боеприпас, который предназначался российским оккупантам, не вылетел, а разорвался прямо на месте в миномете.

Грек и Заяц пострадали от своего же оружия – украинских солдат разбросало в разные стороны от мощного взрыва. Кирилл успел по рации позвать на подмогу, он прокричал: "Триста!". Военный медик "Азова" прибежал с завода "Азовсталь", начал быстро перематывать раненому Кириллу ноги в надежде, что сможет спасти ему жизнь, но, посмотрев на его ранения, понял, что в этом нет смысла – парня уже нельзя было спасти… 15 марта не стало 19-летнего Кирилла.

Еще один "круг ада"

После того как Кристина все же узнала, как и при каких обстоятельствах погиб ее брат, начался еще один "круг ада". Прошло три месяца со смерти Кирилла, а сестра до сих пор не знает, где тело ее брата, и она даже не может его похоронить.

Командир сказал, что Кирилла хотели похоронить с почестями, но не смогли забрать его тело, нужно было отходить, а места не было. В госпитале Кирилла не оставили, поскольку там хоронили всех в одной братской могиле, люди из медбатальона "Ангелы Тайры" отвезли тело Кирилла на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и спрятали там, чтобы потом его можно было похоронить. "Я знаю, что его тело оставили в туннеле Ильича, но до сих пор ли оно там – я не знаю. Я часто смотрю репортажи российских пропагандистских новостей, там страшные кадры, как кадыровцы ходят по этому меткомбинату Ильича, трогают ногами солдат из "Азова", но я это смотрю с надеждой, что смогу увидеть и найти тело своего брата. Вы не представляете, как меня мучает то, что он лежит где-то на этом огромном заводе совсем один – это на грани того, что я лежу там рядом вместе с ним, что я умерла вместе с ним. Его тело до сих пор в Мариуполе вместе с осколками моей души".

Галерея: Фотографии Кирилла из архива его сестры