Видео ⟩ Свадебное платье всего за 4 евро? Это возможно!

"Я искала платья - не свадебные, а простые белые платья, - говорит она. - Я не хотел ничего слишком официального".

Линч начала искать наряд в секонд-хендах. Через четыре дня поисков она нашла платье средней длины, асимметричного кроя, со смелым вырезом и из слегка ниспадающей ткани.

"Оно [платье] перешло узкую грань, которая больше не ассоциируется со свадебным платьем", - описала свой наряд невеста.

Платье было очень дешевое - Джиллиан заплатила за него всего 3,60 евро. В настоящее время такое платье доступно в интернет-магазине Revolve. Однако там оно стоит значительно дороже - 211 евро.

Джиллиан купила платье, но не была уверена, что наденет его на свадьбу. Она опубликовала видео в платье в TikTok. Публикация быстро набрала два миллиона просмотров и тысячи комментариев от тех, кто поддержал девушку в выборе этого наряда.

"Обычно невеста выбирает свадебное платье вместе с мамой, подругами или группой людей, которые оставляют отзывы... Я здесь чувствовала то же самое", - рассказывает Линч о своем опыте размещения видео в TikTok.

Опубликовав видео в TikTok и примерив платье еще несколько раз, она поняла, что оно ей подходит.

"Комментарии в TikTok о том, что оно сидит так, будто было сшито прямо для меня, убедили, - объясняет она. - С каждой примеркой я влюблялась в него. Я чувствовала себя красивой".

Платье Линч отдали местной швее, чтобы оно хорошо сидело на ней в день свадьбы. Джиллиан говорит, что в нем подогнали талию и поменяли лямки. Сначала бретельки были регулируемыми, но швея сделала их под рост невесты. Сменить лямки платья предложил пользователь TikTok.

Подписчики TikTok также дали совет по поводу смелого кроя платья, в результате чего невеста добавила кружево, чтобы сделать вырез чуть скромнее. Она не хотела, чтобы платье было слишком откровенным. Джиллиан призналась, что "никогда бы не подумала, что можно прикрыть разрез кружевом".

Улучшить платье у швеи стоило 105 евро, так что в целом невеста потратила на него 109 евро и 17 центов. Джиллиан купила туфли на высоком каблуке, которые стоили восемь евро. Прическу и макияж для своей свадьбы она сделала самостоятельно.

Линч говорит, что чувствовала себя прекрасно в своем свадебном платье.

"Я никогда не чувствовала себя так хорошо ни в одном наряде. Вот как все невесты должны ощущать себя в день своей свадьбы - как если бы они были самой красивой версией самих себя. Именно так я себя чувствовала, когда надела его", - призналась она.

Джиллиан говорит, что нашла правильный наряд, когда перестала искать "идеальное" свадебное платье. Она отметила, что как только перестала сомневаться в своем выборе - поиски платья стали веселее и приятнее.

Бракосочетание имело большее значение в ее жизни, чем она представляла поначалу. Хотя Линч и не планировала свадьбу своей мечты много лет, она осталась довольна торжеством, даже с учетом его традиционных нюансов.

Seko mums arī Instagram un TikTok – uzzini visu pirmais!