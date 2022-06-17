Пт, 17.06.2022
Россия будет воевать, пока жив Путин - это все понимают Михаил Шейтельман, политтехнолог
Михаил Шейтельман, политтехнолог

Видео ⟩ Свадебное платье всего за 4 евро? Это возможно!

Свадебное платье. Иллюстративное фото ФОТО: milonaina / Pixabay

32-летняя невеста Джиллиан Линч из Огайо искала свадебное платье нетрадиционным способом - вместо свадебного салона она отправилась в секонд-хенд. Благодаря своему выбору американка быстро завоевала популярность в TikTok, сообщает Insider.

Линч, работающая в некоммерческой организации, - постоянная посетительница секонд-хендов. Найти свадебное платье именно там казалось ей очевидным выбором.

"Я покупаю одежду в секонд-хендах, а потому это был единственный вариант. Я никогда не думала идти в салон свадебных нарядов", - говорит  Джиллиан. 

Она хотела надеть на свадьбу традиционное белое платье. Линч и ее партнер вместе уже 13 лет, но она признается, что не думала о свадьбе до весны 2021 года.

"Мы планировали быть партнерами и поддерживать друг друга всю жизнь, но нам не нужен был брак. Не знаю, что изменилось, но около года назад мы подумали: "Давай станем мужем и женой", - объясняет Джиллиан. 

Пара была убеждена, что не хочет пышной свадьбы. Вместо этого их решением стало празднование с участием 30 человек в Аризоне, где проживает большая часть членов семьи и друзей пары. Они поженились 13 мая.

Когда они выбрали место для церемонии бракосочетания, Джиллиан занялась поиском подходящего платья.

@jilly_lynch

so happy with all these finds 🤍

♬ original sound - Jillian

"Я искала платья - не свадебные, а простые белые платья, - говорит она. - Я не хотел ничего слишком официального".

Линч начала искать наряд в секонд-хендах. Через четыре дня поисков она нашла платье средней длины, асимметричного кроя, со смелым вырезом и из слегка ниспадающей ткани.

"Оно [платье] перешло узкую грань, которая больше не ассоциируется со свадебным платьем", - описала свой наряд невеста.

Платье было очень дешевое - Джиллиан заплатила за него всего 3,60 евро. В настоящее время такое платье доступно в интернет-магазине Revolve. Однако там оно стоит значительно дороже - 211 евро.

Джиллиан купила платье, но не была уверена, что наденет его на свадьбу. Она опубликовала видео в платье в TikTok. Публикация быстро набрала два миллиона просмотров и тысячи комментариев от тех, кто поддержал девушку в выборе этого наряда.

"Обычно невеста выбирает свадебное платье вместе с мамой, подругами или группой людей, которые оставляют отзывы... Я здесь чувствовала то же самое", - рассказывает Линч о своем опыте размещения видео в TikTok. 

Опубликовав видео в TikTok и примерив платье еще несколько раз, она поняла, что оно ей подходит.

"Комментарии в TikTok о том, что оно сидит так, будто было сшито прямо для меня, убедили, - объясняет она. - С каждой примеркой я влюблялась в него. Я чувствовала себя красивой".

Платье Линч отдали местной швее, чтобы оно хорошо сидело на ней в день свадьбы. Джиллиан говорит, что в нем подогнали талию и поменяли лямки. Сначала бретельки были регулируемыми, но швея сделала их под рост невесты. Сменить лямки платья предложил пользователь TikTok.

@jilly_lynch Reply to @arden.16 ♬ Reunited (Re-Recorded) - Peaches & Herb

Подписчики TikTok также дали совет по поводу смелого кроя платья, в результате чего невеста добавила кружево, чтобы сделать вырез чуть скромнее. Она не хотела, чтобы платье было слишком откровенным. Джиллиан призналась, что "никогда бы не подумала, что можно прикрыть разрез кружевом".

Улучшить платье у швеи стоило 105 евро, так что в целом невеста потратила на него 109 евро и 17 центов. Джиллиан купила туфли на высоком каблуке, которые стоили восемь евро. Прическу и макияж для своей свадьбы она сделала самостоятельно.

Линч говорит, что чувствовала себя прекрасно в своем свадебном платье.

@jilly_lynch Reply to @missdnh ♬ Losing My Mind (Follies) - Donna Hazelton/Air Studios Orchestra/Gareth Valentine

"Я никогда не чувствовала себя так хорошо ни в одном наряде. Вот как все невесты должны ощущать себя в день своей свадьбы - как если бы они были самой красивой версией самих себя. Именно так я себя чувствовала, когда надела его", - призналась она. 

Джиллиан говорит, что нашла правильный наряд, когда перестала искать "идеальное" свадебное платье. Она отметила, что как только перестала сомневаться в своем выборе - поиски платья стали веселее и приятнее.

Бракосочетание имело большее значение в ее жизни, чем она представляла поначалу. Хотя Линч и не планировала свадьбу своей мечты много лет, она осталась довольна торжеством, даже с учетом его традиционных нюансов.

Seko mums arī Instagram un TikTok – uzzini visu pirmais!  

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back