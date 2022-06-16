"Иностранный язык - только как исключение". Левитс призывает к изменениям в Законе о труде

Кризис идентичности у русскоязычных

Он также отметил, что некоторые люди, чей родной язык русский, сейчас переживают кризис идентичности. Моральный авторитет их историко-культурного истока, России, подорван, но они все еще затрудняются ответить на основной вопрос - кто виноват в войне и военных преступлениях в Украине.

"Мы знаем, что многие немцы за пределами Германии испытали подобные страдания после того, как нацисты пришли к власти в 1933 году. Нелегко мириться с ощущением, что твоя страна происхождения стала преступной. Возможно, говоря с ними, мы сможем помочь им немного отрегулировать их политический и моральный компас", - сказал президент.

По мнению Левитса, правильны несколько недавних решений Сейма, которые предусматривают противодействие любому прославлению российской империалистической идеологии в публичном пространстве, выступлению против латвийского государства и его граждан. Он подчеркнул, что Латвия как демократия никому не навязывает свой выбор, а предлагает возможность формировать свою принадлежность к современному, демократическому, человечному обществу.

"Бессмысленно обвинять демократическую Латвию в неспособности интегрировать убежденных "путинистов". Это выбор этих людей.

Они хотят пользоваться свободами и возможностями европейского государства, но мысленно продолжают жить в мире агрессивной империалистической идеологии России. Их нельзя интегрировать, если они сами не изменят эту абсурдную позицию", - сказал Левитс.

В своем обращении президент также подчеркнул, что решение о сносе "памятника оккупантов" в Пардаугаве знаменует собой символический поворотный момент, подводя черту под правом России культивировать в Латвии свои империалистические идеологические ритуалы. Также, по мнению Левитса, решение о запрете российских телевизионных пропагандистских каналов является правильным, поскольку антидемократическая пропаганда не подпадает под свободу слова.

Левитс призывает принять решение о переходе на обучение на госязыке, чтобы "положить конец разделению общества"

Уходящий Сейм имеет возможность принять историческое решение о переходе на образование только на государственном языке, тем самым "положив конец разделению общества", заявил Левитс в парламенте.

В традиционном обращении глава государства указал, что в Латвии есть политические силы, которые всегда последовательно выступали за это, но есть и другие силы, которые считают этот шаг преждевременным или ненужным.

По словам Левитса, частично проблема была решена реформой 2004 года, согласно которой русские школы должны частично вести обучение на государственном языке. В 2011 году была предпринята попытка организовать референдум, который предусматривал бы полный переход на обучение на государственном языке, но эта инициатива не получила достаточной поддержки.

"Теперь этот вопрос будет закрыт после более чем 30 лет восстановления независимости. Следует отметить, что возможность изучения языка и культуры своего меньшинства как отдельного предмета сохраняется", - подчеркнул президент.

Сейм сегодня, 16 июня, в первом чтении рассматривает поправки к Закону об образовании и общем образовании.