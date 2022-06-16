Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Юрист: Латвия, Литва и Эстония никогда не входили в состав Советского Союза

  • Россия постоянно напоминает НАТО, что держит палец на ядерной кнопке
  • В Кремле не слишком следят за тем, какая страна в текущий момент председательствует в ЕС
  • Вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 15-20 лет было бы очень большой удачей

В передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, гражданский активист, юрист Евгений Криштафович (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся призывов депутатов Госдумы РФ отменить признание независимости Эстонии, Латвии и Литвы, а также важности укрепления восточного фланга НАТО.

- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Федоров призвал отменить признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии и объявить выход этих стран из состава СССР незаконным. Такие заявления имеют целью внутреннюю российскую аудиторию, которую хотят воодушевить идеей новых военных походов? Или же это и внешний сигнал с намерением нервировать соседей и НАТО?

- Начать нужно с того, что Эстония, Латвия и Литва никогда в состав Советского Союза не входили.

Что же касается мотивов заявлений депутатов Госдумы, то, полагаю, наряду с воздействием на российское общественное мнение, речь идет и о продолжении ядерной угрозы. Когда делаются такие заявления в отношении входящих в НАТО стран, это всегда служит сигналом альянсу, что Россия по-прежнему держит палец на красной кнопке, что не стоит об этом забывать.

Все эти заявления очень хорошо гармонируют с последними заявлениями Рогозина, Кириенко, Медведева. За исключением Рогозина, это представители так называемого либерального блока. Наверное, Чубайс так и поторопился с отъездом из России, потому что когда ему показали контент-план его будущих постов в социальных сетях, он решил, что лучше с одной бейсболкой уехать в Турцию, чем позориться на старости лет.

Вполне логично ожидать, что следующими военными целями России могут стать страны НАТО. В первую очередь - Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Мне кажется, что сейчас самой лучшей политикой защиты русскоязычного населения Эстонии стало бы укрепление нашей восточной границы. Нужно понимать, что нашими Херсоном и Мариуполем являются Нарва и Кохтла-Ярве. И вот чтобы там не случилось того, что сейчас происходит в Херсоне, Мариуполе, Северодонецке и в других украинских городах, находящихся под полной или частичной российской оккупацией, мы должны наращивать на северо-востоке Эстонии присутствие сил союзников.

Потому что в случае победы России в Украине вопрос будет стоять не в том, нападет ли Россия на Балтийские страны. Вопрос будет в том, когда она нападет, какими силами, в каком формате. И какие силы будут здесь у союзников, чтобы можно было противостоять этому нападению. Единственное условие, при котором этот сценарий стал бы невозможен, это военное поражение России в Украине.

- Российский оппозиционер Михаил Касьянов как раз сказал в интервью французской прессе, что если Украина падет в войне с РФ, следующей мишенью для военной агрессии России станут Эстония, Латвия и Литва. При этом Касьянов предсказывает, что война в Украине может продлиться до двух лет. Можно ли надеяться, что укрепление восточного фланга НАТО, которое станет одной из тем саммита альянса в Мадриде, будет достаточно серьезным, чтобы не дать РФ даже соблазна на кого-то напасть в балтийском регионе?

- Хотелось бы в это верить, но я все-таки думаю, что когда в XXI веке начинается разговор о войне, чаще всего имеется в виду гибридная война. Мы знаем, где у нас имеются слабые места, где может быть совершена прямая военная агрессия, но такая агрессия - не единственный способ ведения войны. Остаются возможности для гибридных атак. Вспомним, например, ситуацию с ближневосточными беженцами, которая возникла на границе Беларуси и Польши. Такие ситуации оттягивают на себя значительные ресурсы у стран Евросоюза и Шенгенского соглашения.

Такой кризис Россия может постараться спровоцировать где угодно. Это может произойти, допустим, где-нибудь ближе к Скандинавии. В качестве, в частности, и реакции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это может произойти в любом месте, потому что Россия умеет использовать такие свои возможности с большой мобильностью. Путин и Лукашенко показали, что они в состоянии очень быстро перевозить этих беженцев на большие расстояния и использовать их как живой щит. Практически в любой точке.

- Глава МИДа Чехии Ян Липавский сказал на днях, что когда Чехия в начале июля станет председателем Совета ЕС, она будет добиваться того, чтобы Киев не был исключен из процесса переговоров о дипломатическом решении окончания боевых действий. Он добавил, что если бы так произошло, то Украина оказалась бы в ситуации, в которой оказалась Прага в 1938 году, когда за ее спиной была достигнута договоренность с фашистской Германией о передаче ей части Чехословакии. Вероятно, скорая смена Франции на Чехию в качестве председателя Совета ЕС - это хорошая новость для Украины?

- Конечно, это поменяет правила игры, потому что правительство Чехии будет опираться именно на те принципы, о которых говорил глава чешского МИДа. Россия же по-прежнему будет стараться вести себя так, чтобы не рассматривать весь Евросоюз, ЕС как организацию как важного игрока в переговорном процессе вокруг темы прекращения войны. Россия будет стараться уклоняться от переговорного формата "ЕС - Россия" и будет искать какие-то новые форматы.

Пока неизвестно, какие результаты принесет сегодняшний визит в Киев президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии, которые прибыли в столицу Украины на поезде. То, что Макрон, Шольц и Драги скажут сегодня Зеленскому, то, что они услышат от него в ответ, все это, возможно, очертит предполагаемые альтернативные форматы для переговоров.

В любом случае, Москва, я думаю, не очень переживает сейчас о том, кто будет председательствовать в ближайшее время в Евросоюзе. И о том, будет ли Евросоюз важным игроком на переговорах.

- Евросоюз 24 июня примет решение о том, будет ли предоставлен Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Последние поступающие из Брюсселя сообщения ободряюще звучат для Украины. Стало известно, что Еврокомиссия, вероятно, 17 июня выступит с рекомендацией предоставить Украине статус страны-кандидата. Можно ли предполагать, что среди стран ЕС на следующей неделе не найдется таких, кто включит перед европейской перспективой Украины красный свет?

- Если судить по тональности тех заявлений, что в последнее время были сделаны европейскими лидерами, ближе всех к стоп-крану находилось французское правительство. У Франции было такое оправдание, что именно она председательствует сейчас в ЕС, и поэтому должна говорить все как есть.

Учитывая, насколько сложен процесс вступления любой страны в ЕС, можно констатировать, что те 15-20 лет, о которых сейчас говорится как о реальном сроке, что займет у Украины вступление в Евросоюз, являются даже очень оптимистичным прогнозом. Потому что только гармонизация законодательства занимает огромное количество времени, и это не говоря уже о выполнении экономических критериев.

Франция, однако, очень осторожно расставляла акценты, когда говорила о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Франция словно подавала сигнал, что эта тема - не самая важная сейчас для обсуждения. Если же Украина получит статус страны-кандидата, это очень сильно сместит акценты, потому что это будет означать, что вступление Украины в Евросоюз становится общей целью Украины и Евросоюза.

Конечно, в случае с Турцией такое "кандидатство" превратилось в многолетний фарс, который, как давно уже стало ясно, ни к чему не приведет. С Украиной подобного, скорее всего, не произойдет. Если же действительно будет принято решение о наделении Украины статусом страны-кандидата на членство в ЕС, то мы постоянно будем находиться в ситуации, которую можно описать формулой "не спеша, но не останавливаясь".

Я очень надеюсь, что этот неспешный, но неостановимый процесс начнется в самое ближайшее время. Не буду скрывать, я очень хочу, чтобы Евросоюз принял в отношении предоставления Украине статуса страны-кандидата позитивное решение. Однако строить какие-то уверенные прогнозы насчет этого можно будет на основании тех слов, что скажут сегодня в Киеве Шольц и Макрон. Потому что как раз они представляют государства, которые имеют в этом вопросе решающее влияние. Да, есть, конечно, Венгрия, но, думаю, в данном случае ее позиция является преодолиимым препятствием.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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