Юрист: Латвия, Литва и Эстония никогда не входили в состав Советского Союза

- Конечно, это поменяет правила игры, потому что правительство Чехии будет опираться именно на те принципы, о которых говорил глава чешского МИДа. Россия же по-прежнему будет стараться вести себя так, чтобы не рассматривать весь Евросоюз, ЕС как организацию как важного игрока в переговорном процессе вокруг темы прекращения войны. Россия будет стараться уклоняться от переговорного формата "ЕС - Россия" и будет искать какие-то новые форматы.

Пока неизвестно, какие результаты принесет сегодняшний визит в Киев президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии, которые прибыли в столицу Украины на поезде. То, что Макрон, Шольц и Драги скажут сегодня Зеленскому, то, что они услышат от него в ответ, все это, возможно, очертит предполагаемые альтернативные форматы для переговоров.

В любом случае, Москва, я думаю, не очень переживает сейчас о том, кто будет председательствовать в ближайшее время в Евросоюзе. И о том, будет ли Евросоюз важным игроком на переговорах.

- Евросоюз 24 июня примет решение о том, будет ли предоставлен Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Последние поступающие из Брюсселя сообщения ободряюще звучат для Украины. Стало известно, что Еврокомиссия, вероятно, 17 июня выступит с рекомендацией предоставить Украине статус страны-кандидата. Можно ли предполагать, что среди стран ЕС на следующей неделе не найдется таких, кто включит перед европейской перспективой Украины красный свет?

- Если судить по тональности тех заявлений, что в последнее время были сделаны европейскими лидерами, ближе всех к стоп-крану находилось французское правительство. У Франции было такое оправдание, что именно она председательствует сейчас в ЕС, и поэтому должна говорить все как есть.

Учитывая, насколько сложен процесс вступления любой страны в ЕС, можно констатировать, что те 15-20 лет, о которых сейчас говорится как о реальном сроке, что займет у Украины вступление в Евросоюз, являются даже очень оптимистичным прогнозом. Потому что только гармонизация законодательства занимает огромное количество времени, и это не говоря уже о выполнении экономических критериев.

Франция, однако, очень осторожно расставляла акценты, когда говорила о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Франция словно подавала сигнал, что эта тема - не самая важная сейчас для обсуждения. Если же Украина получит статус страны-кандидата, это очень сильно сместит акценты, потому что это будет означать, что вступление Украины в Евросоюз становится общей целью Украины и Евросоюза.

Конечно, в случае с Турцией такое "кандидатство" превратилось в многолетний фарс, который, как давно уже стало ясно, ни к чему не приведет. С Украиной подобного, скорее всего, не произойдет. Если же действительно будет принято решение о наделении Украины статусом страны-кандидата на членство в ЕС, то мы постоянно будем находиться в ситуации, которую можно описать формулой "не спеша, но не останавливаясь".

Я очень надеюсь, что этот неспешный, но неостановимый процесс начнется в самое ближайшее время. Не буду скрывать, я очень хочу, чтобы Евросоюз принял в отношении предоставления Украине статуса страны-кандидата позитивное решение. Однако строить какие-то уверенные прогнозы насчет этого можно будет на основании тех слов, что скажут сегодня в Киеве Шольц и Макрон. Потому что как раз они представляют государства, которые имеют в этом вопросе решающее влияние. Да, есть, конечно, Венгрия, но, думаю, в данном случае ее позиция является преодолиимым препятствием.

Смотрите передачу целиком в повторе!