"Сейчас они воюют, как мы ожидали". Западные эксперты о действиях российской армии

К середине июня российская армия действует ближе к тому, что от нее ожидали, соглашается Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США.

"Изначальная кампания была просто операцией смены режима без планов ведения общевойскового боя. И российская армия долго восстанавливалась после нее", - сказал Кофман в разговоре с Би-би-си

"Очевидно, что первый месяц войны практически не отражает российский военный потенциал - из-за политического характера организации кампании. В то время как сейчас, после ста дней, у нас есть больше материала, чтобы делать оценки".

Российская армия приспособилась?

Эксперт говорит, что российские войска провалили тест на проведение широкомасштабных наступлений. По его словам, оценить возможности армии в сфере масштабирования операций невозможно в мирное время - они становятся ясны только во время реальной войны.

Но при этом российская армия приспособилась и нашла способ ведения войны на относительно небольшом фронте. Со смещением фокуса на Донбасс ее проблемы не исчезли, но некоторые из них решаются, говорит специалист.

"После двух месяцев войны мы начали наблюдать значительные перемены в действиях российской армии. И большинство ранних оценок, как мне кажется, оказались ошибочными. Они основывались на чудовищных ошибках в интерпретации данных. Поэтому некоторые, вроде меня, старались не выносить суждений и предупреждали других, чтобы те не торопились с выводами", - сказал Кофман.

В первый месяц войны звучало мнение, что российская армия не может вести общевойсковой бой, и оно было ошибочным, подчеркивает Роб Ли: "Это не так. Они просто не пытались".

В битве за Донбасс российские войска все больше координируют действия разведки, пехоты, артиллерии и авиации, говорит Кофман: "Это мало обсуждается, но российские силы активно применяют авиацию. Есть мнение, что у России нет превосходства в воздухе, но на самом деле у них есть локальное превосходство в воздухе в Донбассе. В некоторых частях Донбасса оно точно есть".

Украинские войска с американскими гаубицами M109 ФОТО: Reuters

Российская авиация по-прежнему обстреливает передовые украинские позиции со значительного расстояния, опасаясь украинских ПВО, однако эти авиаудары приводят к росту потерь среди ВСУ, считает эксперт.

Официально Киев не раскрывает число своих потерь, однако в июне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в день погибает от 50 до 100 украинских военных, а вскоре советник офиса президента Михаил Подоляк привел другую оценку - от 100 до 200 человек.

Еще один президентский советник, Алексей Арестович, предположил, что в войне погибли уже 10 тысяч украинских солдат.

Россия последний раз раскрывала свои потери в конце марта - тогда говорилось о 1351 человеке. По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. Би-би-си нашла подтверждения смерти как минимум 3 тыс. российских военных за время вторжения.

Теперь - война на истощение?