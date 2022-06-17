Перевощиков: число случаев Covid-19 растет по всей Европе

Он отметил, что в настоящее время не наблюдается снижения заболеваемости Covid-19 - минимальная заболеваемость, скорее всего, была в конце мая, однако и интенсивного роста заболеваемости не ожидается, поскольку для этого необходимы характерные для осени сезонные факторы.

Наибольший рост заболеваемости наблюдается в Риге и ее окрестностях, что, по словам эксперта, связано с отменой ограничений и уменьшением социального дистанцирования.

"Прошлым летом была похожая ситуация. Люди сейчас наслаждаются тем, что могут посещать концерты, мероприятия, клубы, дискотеки, потому что практически больше нет никаких ограничений по всему Европейскому союзу", - сказал Перевощиков.

Он сообщил, что в Латвии по-прежнему доминирует подтип омикрон-штамма BA.2, тогда как в Португалии, например, появились новые подтипы BA.4 и BA.5, который более заразны прежних подтипов штамма. По словам Перевощикова, если человек переболел коронавирусом, вызванным подтипом BA.1 омикрон-штамма, это не дает полноценной защиты от подтипов BA.4 и BA.5, и человек может вновь заболеть Covid-19.

Он сообщил, что в некоторых местах Латвии - Лиепае, Юрмале, Саласпилсе и Риге - уже появились новые подтипы.

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации с заболеваемостью, но и сами люди не должны забывать о том, что инфекция Covid-19 по-прежнему существует. Не следует контактировать с инфицированными Covid-19, а в случае заболевания нужно оставаться дома, чтобы не заразить других. Если в помещении много людей, нет возможности дистанцироваться и плохая вентиляция, поможет респиратор. Также в силе остается мытье рук", - сказал Перевощиков.