Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Он "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", пишет издание Le Monde.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в небольшом городе Пьоленк на юге Франции. Изначально он планировал получить юридическое образование, но в 19 лет, после того как попал на представление пьесы "Скупой" Мольера в постановке Шарля Дюллена, решил заняться театральным искусством.

Трентиньян дебютировал как актер в фильме "Если парни всего мира…" Кристиан-Жака в 1956 году. Тогда же он снялся в картине Роже Вадима "И Бог создал женщину…".

В 1969 году Жан-Луи Трентиньян получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля (фильм "Дзета").