Живущая в США латвийская супермодель ждет второго ребенка

Модель также рассказала, что во время беременности она питается только перекусами и небольшими порциями, поэтому не готовит. Особых предпочтений нет, но сейчас больше всего она любят сладости.

Гинта Лапиня 5 лет была замужем за американским предпринимателем Адамом Хоком в 2012. На их свадьбе в числе гостей присутствовал известный голливудский актер Мэттью Макконахи. В конце 2017-го брак между супругами был расторгнут.

В 2019 году латвийская модель Гинта Лапиня в интервью журналу Santa впервые рассказала о том, почему разрушился ее брак с американским предпринимателем Адамом Хоком: "Со временем каждый из нас пошел в свою сторону. Он начал работать в Лос-Анджелесе, у него там сформировался свой круг друзей, у меня в Нью-Йорке был свой.

Со временем стала все чаще ощущать, что мне не хватает родных мест, родителей. Думаю, что хотела бы в Латвии открыть свое модельное агентство и организовывать лагеря для девочек".

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