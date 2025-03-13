Американская и латвийская супермодель Гинта Лапиня подтвердила в социальных сетях, что ждет второго ребенка.
Живущая в США латвийская супермодель ждет второго ребенка
Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня, на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими. Она также снималась в рекламе и участвовала в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.
35-летняя Гинта Лапиня делится своими чувствами с подписчиками в социальных сетях: "У нас с Брайаном есть братья и сестры. Мы всегда знали, что хотим двоих детей с разницей в возрасте не менее 4-5 лет. Раньше я точно не была готова. И мой совет всем — не торопитесь, у всех разное время и возможности".
Напомним, 13 июля 2021 года Гинта родила сына от своего бойфренда Брайана Найта.
Модель рассказала об интересном совпадении: ее первый ребенок, Аксель, должен был родиться 13 июля, и именно так и произошло. Ожидается, что ребенок родится 14 июля. Пол ребенка также будет объявлен в ближайшее время.
Модель также рассказала, что во время беременности она питается только перекусами и небольшими порциями, поэтому не готовит. Особых предпочтений нет, но сейчас больше всего она любят сладости.
Гинта Лапиня 5 лет была замужем за американским предпринимателем Адамом Хоком в 2012. На их свадьбе в числе гостей присутствовал известный голливудский актер Мэттью Макконахи. В конце 2017-го брак между супругами был расторгнут.
В 2019 году латвийская модель Гинта Лапиня в интервью журналу Santa впервые рассказала о том, почему разрушился ее брак с американским предпринимателем Адамом Хоком: "Со временем каждый из нас пошел в свою сторону. Он начал работать в Лос-Анджелесе, у него там сформировался свой круг друзей, у меня в Нью-Йорке был свой.
Со временем стала все чаще ощущать, что мне не хватает родных мест, родителей. Думаю, что хотела бы в Латвии открыть свое модельное агентство и организовывать лагеря для девочек".
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