"Дома надежнее". Путин призвал крупный бизнес не уезжать из России

Призыв президента РФ к крупному бизнесу помочь российской экономике прозвучал на фоне новостей о том, что из России уходят крупные западные компании, инфляция сохраняется на уровне около 17%, а рубль стремительно укрепляется, но экономисты говорят, что это тревожный сигнал: компании не покупают валюту, так как не ввозят иностранных товаров, а значит это может привести к дефициту, новому витку роста цен и ударить по благосостонию населения.

Кто из крупных бизнесменов уехал?

Из России уехал основатель Тинькофф банка Олег Тиньков. После начала войны он продал свою долю в компании и заявил, что в ближайшее время не намерен возвращаться в страну. При этом бизнесмен попал под санкции, введенные Великобританией. Тиньков считает, что его включили в список по ошибке и однажды из него уберут.

В Лондоне живет и основатель Альфа-банка Михаил Фридман. В конце февраля в письме сотрудникам лондонского офиса Letter One он назвал военные действия на Украине кровопролитием, которое необходимо остановить, сообщала газета Financial Times.

Поздне в интервью Блумберг он говорил, что, оказавшись под санкциями ЕС и США, даже не может заплатить за уборку в своем доме в Лондоне. После начала войны в Украине Фридман не участвовал в публичных мероприятиях в России и о своем желании вернуться не говорил.

На бытовые трудности, возникшие из-за введенных санкций и отсутствия доступа к средствам, жаловался также находящийся в Великобритании председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

"Разрешат ли мне [оплачивать услуги] уборщика или водителя? Сам я машину не вожу <...> , возможно, моя падчерица сядет за руль. Мы не понимаем, как жить", - говорил он в интервью Financial Times.

В марте из России уехал бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов. Покинув страну, он написал колонку в Financial Times, в которой призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки, связанные с войной.

В начале этой недели компания Henley & Partners, оказывающая услуги релокации и получения гражданства за инвестиции в разных странах мира, выпустила доклад, в котором утверждалось, что до конца 2022 года Россию могут покинуть более 15 тыс. долларовых миллионеров, что почти в три раза больше, чем в 2019 году, сообщала CNN.

По подсчетам компании, число жителей России, чье состояние превышает 1 млн долларов, составляет 101 тысячу человек. Таким образом, за год их число может сократиться на 15%.