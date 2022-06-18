Нужна помощь! Люди ищут в Латвии своих родных, которых потеряли

Диана Крачева ищет свою биологическую маму, сестер и братев. "Я родилась в 1971 году. В то время моей маме было 18 лет. В возрасте 9 месяцев меня адоптировали и увезли в Грузию. Мамочка, отзовись!".

Марите Гунаровна Гулбе ищет свою маму Штосс Ингриду Павловну. "Я родилась в городе Лимбажи в 1972 году. Моя мама от меня отказалась, и я попала в республиканский детдом в Майори, откуда меня адоптировали в Армению. Может, у меня есть сестры, братья".

Ольгу Анатольевну Езову 1984 г. р., которая может проживать в Валмиерском крае, ищет сестра Эва.

Медне Марию Алоизовну очень хочет найти ее сын Раймонд. Мама от него отказалась. Его адоптировали и увезли в Грузию. Возможно, у него есть сестры, братья.

Росса Юлию (Юлианну) Александровну, которая когда-то проживала в Юрмале (Слока), ищет ее дочь Росса Жанна. "Я родилась в 1972 году. Мама, отзовись".

Елена ищет своего отца Владислава Глазунова, который проживал в Юрмале, в Лиелупе.

Свою тетю Бируту Яновну Соболеву ищет Оксана. "Последняя встреча была в детдоме в Кемери 18 лет назад".

Двоюродною сестру Ольгу Медведьеву (Кулешову) ищет Светлана.

Свою сестру Ульянову (Гнитько) Ларису Васильевну и ее семью ищет Людмила.

Свою тетю Галину Прокофьевну Забаронок (Косую) и ее семью ищет Галина из Беларуси.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут, или вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в их поиске, или же увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику группы "Единство" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.