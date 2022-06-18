Сб, 18.06.2022
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Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в США, заявила министр внутренних дел Великобритании

Ассанж уже 10 лет избегает экстрадиции из Великобритании и суда в США ФОТО: Getty Images

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила высылку в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Там его будут судить за публикацию секретных документов, касающихся войн в Ираке и Афганистане.

В США Ассанжу грозит пожизненное заключение. В заявлении министерство внутренних дел призвало американскую систему юстиции соблюдать все права Ассанжа, пока он находится в США.

"В данном случае британские суды не сочли, что экстрадиция мистера Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или нарушением процедуры. Также они не сочли, что экстрадиция нарушает его личные права", - говорится в заявлении МВД.

У юристов Ассанжа есть 14 дней, чтобы обжаловать решение. Команда Wikileaks выпустила заявление, в котором говорится, что апелляция будет подана. "Сегодня борьба не закончилась - началась новая юридическая битва", - сказано в нем.

По мнению соратников Ассанжа, США добивается его осуждения, потому что он опубликовал свидетельство того, что военные "совершали военные преступления и скрывали их, занимались пытками, подкупали иностранных чиновников".

Британский суд санкционировал выдачу Ассанжа США еще в конце апреля, а апелляцию в Верховный суд его команде подавать запретили. Глава МВД Прити Пател могла принять решение не экстрадировать Ассанжа несмотря на решение суда.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2018 году Ленин Морено, занимавший в тот момент пост президента Эквадора, предоставил Ассанжу гражданство своей страны, которого тот впоследствии лишился из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

В апреле 2019 года Ассанж был выдворен из посольства Эквадора за нарушение внутреннего распорядка и политические заявления, угрожавшие отношениям этой страны с другими государствами. На выходе из здания он был арестован британской полицией за бегство от правосудия. Тогда и начался судебный процесс о его экстрадиции.

Анализ: "Без сюрпризов для сторонников Ассанжа"

Ольга Просвирова, Би-би-си

Решение министра внутренних дел Прити Пател не стало сюрпризом для большинства экспертов, следивших за делом Джулиана Ассанжа.

В марте Джулиан Ассанж женился на своей давней невесте Стеле Морис, с которой у них двое детей. Свадьба прошла в лондонской тюрьме Белмарш ФОТО: Reuters

После мартовского расследования британской организации Declassified UK, которая проводит расследования в военной сфере и разведке, у Ассанжа, считают его сторонники, было ноль шансов остановить экстрадицию на этом этапе.

В расследовании Declassified UK утверждалось, что Прити Пател была в свое время членом американской организации, имевшей тесные связи с ЦРУ. Сама Пател на обвинения никак не ответила. Сторонники экстрадиции настаивают: даже если это правда, факт сотрудничества Пател с подобной организацией много лет назад не доказывает, что на ее решение влияют прежние знакомства.

Не успокаивали сторонников Ассанжа и слухи о том, что во время президентства Дональда Трампа разведка якобы обсуждала возможность избавиться от основателя WikiLeaks.

Битва Ассанжа за свободу продолжается уже несколько лет. В январе 2021 года британский суд постановил, что его нельзя экстрадировать в США из-за его психического состояния: врачи констатировали слишком высокий риск суицида.

Но позднее американская сторона смогла поставить под сомнение утверждения этих специалистов, которые в своем заключении упустили ряд важных деталей, например, тот факт, что у Ассанжа есть невеста и дети - это, по мнению американцев, влияет на психическое состояние человека.

Чтобы свой усилить кейс, американцы также предоставили ряд гарантий: например, что за здоровьем - в том числе психическим - Ассанжа будут следить специалисты, и его поместят в тюрьму не с самими жесткими условиями содержания.

Пока что защита Ассанжа - в очередной раз - готовится оспорить решение о депортации.

За всю историю существования процедуры экстрадиции несколько раз британские премьеры вмешивались в последний момент, блокируя высылку человека, если экстрадиция могла сопровождаться нарушениями прав человека.

Например, экс-премьер Тереза Мэй заблокировала экстрадицию шотландца, которого в США обвиняли во взломе компьютеров министерства обороны.

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