Сб, 18.06.2022
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Раймонд Берзиньш, региональный руководитель Bolt в Латвии

В Лимбажи проходит праздник пионов

Пионы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу с 12 до 22 часов в Лимбажи, в квартале Буртниеку, пройдет "Праздник пионов".

В квартале Бурниеку хозяйки садов пионов - Игрида Заке, Инита Путниня, Мария Витола, Регина Тамане, Силвия Яунджейкаре, Уна Рунце, Винета Бришка-Камбала, Лига Попова и Линда Вилюмсоне - предложат посетителям осмотреть более 100 видов пионов.

Во время мероприятия есть возможность выслушать опытных экспертов и найти ответы на вопросы по уходу и выращиванию пионов. На территории во время праздника можно также осмотреть тематическую выставку сувениров и картин на тему пионов.

Галерея: Пионы

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