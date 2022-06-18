В Лимбажи проходит праздник пионов
В субботу с 12 до 22 часов в Лимбажи, в квартале Буртниеку, пройдет "Праздник пионов".
В субботу с 12 до 22 часов в Лимбажи, в квартале Буртниеку, пройдет "Праздник пионов".
В квартале Бурниеку хозяйки садов пионов - Игрида Заке, Инита Путниня, Мария Витола, Регина Тамане, Силвия Яунджейкаре, Уна Рунце, Винета Бришка-Камбала, Лига Попова и Линда Вилюмсоне - предложат посетителям осмотреть более 100 видов пионов.
Во время мероприятия есть возможность выслушать опытных экспертов и найти ответы на вопросы по уходу и выращиванию пионов. На территории во время праздника можно также осмотреть тематическую выставку сувениров и картин на тему пионов.
Галерея: Пионы
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