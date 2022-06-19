Анджелина Джоли: "Наибольшие последствия войны несут дети"

Ранее она приехала во Львов по собственной инициативе. Сейчас Анджелина Джоли продолжает освещать тему войны в Украине.

В своем Instagram-аккаунте Джоли опубликовала пост, в котором отметила, что почти две трети детей Украины вынужденно перемещены. Она указала, что с 24 февраля 2022 года убиты минимум 277 детей и еще 456 ранены.

"Наибольшие последствия войны несут дети. Во всем мире дети составляют 30% населения. Также дети составляют 41% всех вынужденных переселенцев", - отметила она.

Напомним, во Львове Анджелина Джоли посетила одну из больниц и пообщалась с детьми. Актрисе показали "особый камень", который нашла девочка и играла с ним, не понимая, что это осколок снаряда.

"Многим детям, пострадавшим во время обстрела вокзала в Краматорске, недавно удалили из тела осколки [снарядов] - это трудный и болезненный процесс. Фрагменты осколков, находившиеся близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять - они остались в телах некоторых детей", - написала Джоли.

Она отметила, что не видит необходимости в том, чтобы причинять вред детям, как телесный, так психологический и эмоциональный. Актриса добавила, что борьба за прекращение боевых действий - это "гонка" за снижением числа убитых, раненых и покинувших родину людей.