Фото ⟩ Семейное торжество Галкина, отдых Бузовой и новые серьги Собчак
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Давайте узнаем, кто из знаменитостей проводил время с семьей, а кто был на съемках.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Давайте узнаем, кто из знаменитостей проводил время с семьей, а кто был на съемках.
Максим Галкин отметил день рождения в кругу семьи
Анфиса Чехова отдыхала с подругами
Равшана Куркова пила кофе
Данила Поперечный снимал новое шоу
Элина Глузунова анонсировала новый дуэт
Рената Литвинова слушала ветер
Игорь Николаев веселился с дочерью
Виктория Короткова делала лифтолук
У Ксении Собчак новые серьги
Немного небрежности от Алены Водонаевой
Ольга Бузова каталась на яхте
Саша Дони и ее любовь к Украине
Откровенное платье Кети Топурии
Эммануил Виторган показал в соцсетях сына и внука
Ксения Бородина и ветер в ее волосах
Вечерний образ Ольги Серябкиной
Элегантная Катерина Шпица
Юлия Зиверт в образе
Светлана Лобода ездила в свой родной город Ирпень. И увидела масштаб разрушений
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!