Пн, 20.06.2022
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Фото ⟩ Семейное торжество Галкина, отдых Бузовой и новые серьги Собчак

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Давайте узнаем, кто из знаменитостей проводил время с семьей, а кто был на съемках. 

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