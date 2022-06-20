Компьютер, книга и телевизор в одном: планшет Huawei MatePad 10.4

Самым заметным элементом любого планшета является экран. Хотя бы потому, что в него необходимо смотреть все время работы. Для этой модели это соответствующая сегменту 10,4-дюймовая IPS-панель с разрешением 2000x1200 пикселей. Он не такой яркий, как OLED-дисплеи, но способен достигать максимальной яркости 470 нит. Этот показатель особенно важен в солнечную погоду, ведь яркость экрана во многом зависит от того, сколько усилий вам придется приложить, чтобы что-то разглядеть. Надо сказать, что MatePad не разочаровывает - если только солнечные лучи не падают прямо на экран и не слепят глаза. Вы можете видеть желаемое на максимальной яркости. Следует отметить, что Huawei также идет в ногу со временем и отфильтровывает синий свет от экрана, чтобы уменьшить раздражение глаз. Кроме того, доступен режим электронной книги, который сводит к минимуму блики на экране, так что текст можно читать почти как лист бумаги в книге.

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Перенимает на себя функции компьютера

Благодаря тому, что в комплекте есть еще и магнитная клавиатура, планшет легко заменит ноутбук для простой работы с офисными программами. Тем более, что в планшет интегрировано множество решений, повышающих производительность. Одна из них - функция совместной работы на нескольких экранах, уже знакомая по ноутбукам Huawei. Совместная работа на нескольких экранах позволяет подключить по беспроводной связи планшет, например телефон, и видеть, что сейчас происходит на вашем телефоне, в углу большого экрана. Это позволяет отвечать на сообщения, полученные на телефон, с планшета, а также копировать изображения и другие документы за один раз. Так же легко подключить внешний монитор, динамики и другие рабочие аксессуары.

Также следует отметить новый многооконный режим, который приближает планшет к обычному ПК с Windows. Он позволяет открывать и размещать рядом несколько программ одновременно, каждую в своем окне, и быстро "перескакивать" с одной на другую или даже использовать их параллельно. Процессор SoC Kirin 710A далеко не самый мощный на рынке, а 4 ГБ оперативной памяти - это "прожиточный минимум" на сегодняшний день, но со своими обязанностями он справляется безотказно. Время автономной работы также приличное - батарея емкостью 7250 мАч содержит энергии до 12 часов интенсивного использования. Если планшет используется для развлечения, просмотра фильмов или игр по несколько часов в день, между зарядками может пройти до трех дней.

ФОТО: publicitātes.