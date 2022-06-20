Пн, 20.06.2022
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Компьютер, книга и телевизор в одном: планшет Huawei MatePad 10.4

ФОТО: publicitātes.

Лето кажется лучшим временем для покупки и активного пользования планшета. Теплые и светлые вечера побуждают вас растянуться в гамаке, на лежанке или в шезлонге и предаться в течение нескольких часов непринужденному развлечению. Для одного это просмотр фильмов, для другого - чтение книг, для третьих компьютерные игры. Понятно, что выносить ноутбук во двор и даже на балкон квартиры не хочется, а тут появляется применение планшету.

Совпадение или преднамеренный расчет, но прямо сейчас в магазины попала обновленная версия планшета среднего класса Huawei MatePad 10.4. Модель 2022 года - это настоящий универсал, поскольку ее можно использовать как в виде традиционного планшета, так и в качестве замены ноутбуку с физической клавиатурой на магнитах и ​​цифровым стилусом M-Pencil. Кроме того, он способен успешно взаимодействовать с другими устройствами через беспроводные соединения и легко обмениваться данными и брать на себя отображение контента на большом экране.

ФОТО: publicitātes.

Удобно использовать

Хотя MatePad 10.4 представляет собой средний класс планшетов, он бы чувствовал себя комфортно даже в высшем обществе. По крайней мере, в плане дизайна. Прочная рама из магниевого сплава производит поистине приятное впечатление. Он умело обработан, а матовое покрытие приятно для прикосновения. Корпус серого цвета толщиной 7,35 мм прочный и хорошо защищен от воздействия окружающей среды. Единственный открытый порт - это порт USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также еще несколько крошечных заглушек над динамиками. Слоты для SIM-карты и карты памяти закрыты крышкой, вокруг кнопок нет явных зазоров. Однако MatePad 10.4 не получил сертификата безопасности в воде. Поскольку устройство весит всего 450 грамм, а вес равномерно распределяется по всему корпусу, даже несколько часов просмотра фильмов не заставят руки устать.

Самым заметным элементом любого планшета является экран. Хотя бы потому, что в него необходимо смотреть все время работы. Для этой модели это соответствующая сегменту 10,4-дюймовая IPS-панель с разрешением 2000x1200 пикселей. Он не такой яркий, как OLED-дисплеи, но способен достигать максимальной яркости 470 нит. Этот показатель особенно важен в солнечную погоду, ведь яркость экрана во многом зависит от того, сколько усилий вам придется приложить, чтобы что-то разглядеть. Надо сказать, что MatePad не разочаровывает - если только солнечные лучи не падают прямо на экран и не слепят глаза. Вы можете видеть желаемое на максимальной яркости. Следует отметить, что Huawei также идет в ногу со временем и отфильтровывает синий свет от экрана, чтобы уменьшить раздражение глаз. Кроме того, доступен режим электронной книги, который сводит к минимуму блики на экране, так что текст можно читать почти как лист бумаги в книге.

ФОТО: publicitātes.

Перенимает на себя функции компьютера

Благодаря тому, что в комплекте есть еще и магнитная клавиатура, планшет легко заменит ноутбук для простой работы с офисными программами. Тем более, что в планшет интегрировано множество решений, повышающих производительность. Одна из них - функция совместной работы на нескольких экранах, уже знакомая по ноутбукам Huawei. Совместная работа на нескольких экранах позволяет подключить по беспроводной связи планшет, например телефон, и видеть, что сейчас происходит на вашем телефоне, в углу большого экрана. Это позволяет отвечать на сообщения, полученные на телефон, с планшета, а также копировать изображения и другие документы за один раз. Так же легко подключить внешний монитор, динамики и другие рабочие аксессуары.

Также следует отметить новый многооконный режим, который приближает планшет к обычному ПК с Windows. Он позволяет открывать и размещать рядом несколько программ одновременно, каждую в своем окне, и быстро "перескакивать" с одной на другую или даже использовать их параллельно. Процессор SoC Kirin 710A далеко не самый мощный на рынке, а 4 ГБ оперативной памяти - это "прожиточный минимум" на сегодняшний день, но со своими обязанностями он справляется безотказно. Время автономной работы также приличное - батарея емкостью 7250 мАч содержит энергии до 12 часов интенсивного использования. Если планшет используется для развлечения, просмотра фильмов или игр по несколько часов в день, между зарядками может пройти до трех дней.

ФОТО: publicitātes.

Хотя стилус M-Pencil не входит в комплект, экран MatePad понимает его прикосновения. Кроме того, очень хорошо, потому что он распознает 4096 уровней прочности. Это открывает перед пользователем новые возможности. Вы можете рисовать, писать, раскрашивать и даже подписывать документы на 10,4-дюймовом экране. В чехле есть даже специальная магнитная леска для хранения стилуса, куда он прилипает и одновременно заряжается, когда не используется.

4 динамика для зарядки 

При хранении ценных данных в виде рабочих файлов на вашем устройстве рекомендуется защитить их паролем или PIN-кодом. Конечно, так же, как и биометрические решения для ускорения входа в систему. В данном случае есть только одно - система 2D-распознавания лиц, ведь для сканера отпечатков пальцев нет места ни на экране, ни на кнопке включения. Сканер лица встроен в фронтальную камеру на 8 Мп, что тоже пригодится для видеоконференций. А вот приемлемые селфи получатся только при хорошем освещении. Задняя часть оснащена лучшей 13-мегапиксельной камерой со светодиодной подсветкой, которую можно использовать в более темных условиях.

ФОТО: publicitātes.

Дополнительную ценность развлекательной системе MatePad 10.4 придает система с четырьмя динамиками, настроенная специалистами Harman Kardon. Размещение динамиков во всех четырех углах — хорошая идея, как потому, что музыка распределяется более равномерно и создает эффект большего погружения, так и потому, что пользователи, как правило, случайно закрывают эти отверстия ладонями. Система с четырьмя динамиками означает, что по крайней мере два звука будут беспрепятственно протекать. Поместив устройство на стол и отпустив четырехканальную систему и трехмерную технологию Histen 7.0, комната наполнится громким и чистым звуком. Он определенно станет мощным звуковым дополнением к блокбастерам или компьютерным играм.

В заключение не будет преувеличением сказать, что планшет среднего класса Huawei MatePad 10.4 предлагает разумное соотношение цены и качества. Модель со 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой мобильной сети LTE и магнитной клавиатурой в комплекте стоит 369 евро, WiFi-версия - 329 евро. За эти деньги вы получаете хороший, достаточно яркий экран, который можно использовать и в режиме электронной книги, долговечный аккумулятор, новую операционную систему HarmonyOS и ценные решения для повышения производительности - многооконный режим и возможность легкого подключения разных устройств. Вы также можете купить цифровой стилус, чтобы вывести свое устройство на новый уровень.

ФОТО: publicitātes.
ФОТО: publicitātes.

Статья написана в сотрудничестве Huawei Latvija.

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