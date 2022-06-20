Пн, 20.06.2022
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Анджелина Джоли, актриса

Опытный полицейский был тесно связан с людьми, обвиняемыми в убийстве Бункуса

Задержание Михаила Ульмана по делу об убийстве Мартиньша Бункуса ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После того, как в свое время начались кадровые изменения, в Государственной полиции расшевелились громкие дела о заказных убийствах. Раскрыты и дело футбольного агента Романа Беззубова, и дело адвоката и администратора процесса неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Стали ясны также мотивы убийства Геннадия Вальгина, сообщает передача Nekā personīga.

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Обеспокоенность репутацией офицера полиции высокого ранга Андрея Созинова была причиной, по которой начальник полиции Армандс Рукс два года назад перевел его на должность в менее влиятельное управление Земгальского региона. Теперь выяснилось, что опытный работник уголовной полиции, опыт и знания которого были основанием для раскрытия многих преступлений, был тесно связан с лицами, подозреваемыми в убийстве Мартиньша Бункуса.

Убийцу и жертву не связывали никакие мотивы. Заказчик не узнал стрелка. Речь идет об убийстве адвоката и администратора процесса неплатежеспособности Мартина Бункуса. Наемные убийцы не были местными. После убийства была попытка их ликвидировать.

По подозрению в заказе и организации убийства Бункуса арестованы основатель Mono Михаил Ульман и его многолетний бизнес-партнер Александр Бабенко. Бизнес Mono начался еще в 80-х, в основном, торговлей акцизными товарами. Теперь это многоотраслевый холдинг. Через Mono Ульману принадлежит также латвийский почтовый банк или LPB Bank - 10-й крупнейший в Латвии. Прибыль в прошлом году - пять миллионов.

Почерк Ульмана в бизнес-среде хорошо известен. Он не любит проигрывать. Не допускает, что его статус подвергается сомнению. Уже после задержания в мае этого года бизнесмен сообщил работникам правоохранительных учреждений, что "у предпринимателя по 100 тысяч - как у них по 5 евро".

Ульмана как самого заметного публичного оппонента Бункуса полиция допрашивала вскоре после убийства.

Теперь выяснилось, что Ульман не говорил всю правду. У него были большие возможности повлиять на следствие. Тогдашний начальник Управления уголовной полиции Рижского региона Андрей Созинов, который руководил полицейскими операциями в первые часы после убийства Бункуса, ранее работал в принадлежащем Ульману банке.

Официально последняя запись в декларации должностного лица о работе в службе безопасности LPB Bank появляется в 2011 году. Но есть источники, подтверждающие, что отношения между ними продолжались и позже.

Nekā personīga известно, что Созинов был известен также и другому арестованному по делу об убийстве Бункуса Александру Бабенко. Предприниматель, которому опосредованно принадлежит сеть магазинов Mego, является страстным охотником.

В северной Курземе Бабенко принадлежат значительные лесные площади и там в 2016 году зарегистрированы также участки его охотничьего клуба (охотничий клуб "Александр Бабенко"). Созинов представляет другой клуб "черные рыси". Неофициальная информация свидетельствует о том, что коллективы охотились и вместе. Это происходило и до убийства Бункуса, и после этого.

Руководитель отдела по расследованию тяжких преступлений рассказывает, что в деле Бункуса следы преступления скрывали не только преступники, но и в самой полиции.

Два года назад Бюро внутреннего контроля Государственной полиции начало проверку о возможном сборе незаконных сведений об убийстве администратора неплатежеспособности. Подозревали, что базы данных в этом деле использовали и непосредственно не связанные с делом работники полиции. Однако после проверки ни к одному из полицейских не применили дисциплинарного наказания.

Карьера Созинова закончилась в мае прошлого года, когда его заподозрили в отмывании денег. Мнение Созинова о взаимоотношениях с Бабенко программе узнать не удалось.

О действиях Ульмана в связи с умышленным доведением предприятия Rego Trade до неплатежеспособности и других подозрительных сделказ администратор неплатежеспособности Бункус написал в полицию заявления и было возбуждено три уголовных процесса. Nekā personīga выяснили, что все эти дела в полиции прекращены. Последний из них в 2018 году, когда Бункус был убит.

За два года до смерти адвокат сообщил о угрозах его жизни. Указывая имя потенциального убийцы, Михаила Ульмана.

Если полиция планирует отправить в прокуратуру дело убийства Бункуса в начале сентября, то по убийству футбольного агента Романа Беззубова обвинения уже предъявлены.

За убийство с особо отягчающими условиями в организованной группе лиц этой весной к ответственности призвали шесть человек. Среди них есть также соучредители клуба Wrestling Spirit, бывшие в международном розыске и задержанные в Москве, граждане Латвии Иван Агапитов и Денис Конашкин. Латвия попросила Россию их выдать. Когда это может произойти, неизвестно.

Конашкин в России подозревается в краже. И это означает, что пока не будет завершен процесс против него, Латвии Конашкина не выдадут.

В отличие от убийства адвоката Бункуса, где мотив ясен - его профессиональная деятельность, убийство Беззубова, скорее всего, не связано с организацией нечестных тотализаторов, договорных матчах или деятельностью футбольного агента.

Полиция загадочно говорит, что это нестандартная версия, но мотивы известны.

Стали более ясными и мотивы убийства Геннадия Вальгина, убитого 3 месяца назад. Представитель некогда влиятельной "Харитоновской бригады" был одним из лидеров организованной преступности Латвии.

Nekā personīga известно, что он должен был обеспечить транзит кокаина через Латвию. Груз пропал, а Вальгин не хотел возвращать деньги. Полиция подозревает в убийстве Вальгина международную организованную преступную группировку. Одного из исполнителей - подданного Литвы удалось поймать.

В отличие от предыдущих убийств, после убийства Вальгина полиция немедленно объявила операцию "Ловушка". И считают, что это сработало.

Если после убийства Бункуса, данные авторегистраторов были обработаны вручную, то с 2020 года они делают это с помощью программного обеспечения. Материально-техническое обеспечение все равно не удовлетворительно. Полиция подчеркивает, что не оставила надежды и на внедрение единой системы видеонаблюдения в стране, которая будет работать в режиме онлайн.

Тем не менее полиции не удалось добиться существенного прогресса в другом деле об убийстве, где в своем доме был убит адвокат и политик Павел Ребенок. Ни одна из версий не исключена.

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