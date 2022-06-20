Опытный полицейский был тесно связан с людьми, обвиняемыми в убийстве Бункуса

Почерк Ульмана в бизнес-среде хорошо известен. Он не любит проигрывать. Не допускает, что его статус подвергается сомнению. Уже после задержания в мае этого года бизнесмен сообщил работникам правоохранительных учреждений, что "у предпринимателя по 100 тысяч - как у них по 5 евро".

Ульмана как самого заметного публичного оппонента Бункуса полиция допрашивала вскоре после убийства.

Теперь выяснилось, что Ульман не говорил всю правду. У него были большие возможности повлиять на следствие. Тогдашний начальник Управления уголовной полиции Рижского региона Андрей Созинов, который руководил полицейскими операциями в первые часы после убийства Бункуса, ранее работал в принадлежащем Ульману банке.

Официально последняя запись в декларации должностного лица о работе в службе безопасности LPB Bank появляется в 2011 году. Но есть источники, подтверждающие, что отношения между ними продолжались и позже.

Nekā personīga известно, что Созинов был известен также и другому арестованному по делу об убийстве Бункуса Александру Бабенко. Предприниматель, которому опосредованно принадлежит сеть магазинов Mego, является страстным охотником.

В северной Курземе Бабенко принадлежат значительные лесные площади и там в 2016 году зарегистрированы также участки его охотничьего клуба (охотничий клуб "Александр Бабенко"). Созинов представляет другой клуб "черные рыси". Неофициальная информация свидетельствует о том, что коллективы охотились и вместе. Это происходило и до убийства Бункуса, и после этого.

Руководитель отдела по расследованию тяжких преступлений рассказывает, что в деле Бункуса следы преступления скрывали не только преступники, но и в самой полиции.

Два года назад Бюро внутреннего контроля Государственной полиции начало проверку о возможном сборе незаконных сведений об убийстве администратора неплатежеспособности. Подозревали, что базы данных в этом деле использовали и непосредственно не связанные с делом работники полиции. Однако после проверки ни к одному из полицейских не применили дисциплинарного наказания.

Карьера Созинова закончилась в мае прошлого года, когда его заподозрили в отмывании денег. Мнение Созинова о взаимоотношениях с Бабенко программе узнать не удалось.

О действиях Ульмана в связи с умышленным доведением предприятия Rego Trade до неплатежеспособности и других подозрительных сделказ администратор неплатежеспособности Бункус написал в полицию заявления и было возбуждено три уголовных процесса. Nekā personīga выяснили, что все эти дела в полиции прекращены. Последний из них в 2018 году, когда Бункус был убит.

За два года до смерти адвокат сообщил о угрозах его жизни. Указывая имя потенциального убийцы, Михаила Ульмана.

Если полиция планирует отправить в прокуратуру дело убийства Бункуса в начале сентября, то по убийству футбольного агента Романа Беззубова обвинения уже предъявлены.