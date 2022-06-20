Готовьте кошельки: за полгода продуктовая корзина подорожала почти на треть, и это не предел

Уже с конца прошлого года эксперты били тревогу и предупреждали жителей Эстонии (как и Латвии) о неминуемом подорожании продуктов питания. Цены на энергию и сырье показали взрывной рост. Еще во время пандемии нарушились цепочки поставок, подорожала упаковка. Но если до начала войны в Украине торговцы и производители еще пытались сохранять оптимизм и надеялись сдержать волну, то сейчас уже все признают: подорожало все без исключения, и далеко не факт, что в ближайшее время цены остановятся. Об этом пишет Rus.Postimees.
Рекордная стоимость сырья
Руководитель отдела закупок Maxima Eesti Мартинас Пикелис подтвердил, что события последних трех месяцев поставили многих европейских производителей и торговые сети в затруднительное положение. На рынке наблюдается стремительный рост многих входных цен - речь идет о топливе, энергии и сырье.
"Экономические аналитики говорят, что цены на сырье никогда не росли так сильно, как сейчас. Например, пшеница на мировом рынке с 24 февраля подорожала на 40 процентов, зерно в целом - на 30-50, - сетует Пикелис. - И это при том, что большая часть пищевой промышленности зависит от цен на зерно". По его словам, уже нет категорий продуктов, которые бы за последний год обошел стороной рост цен. "Это касается практически всех производителей, - отмечает Пикелис. - Есть и такие продукты, в отношении которых с конца 2021 года Maxima Eesti ведет переговоры о третьем или четвертом изменении цены".
Представитель Maxima говорит, что развитие мировой экономики по-разному повлияло на стоимость продуктов питания. "За год больше всего подорожали бакалея, кофе, подсолнечное масло, свежее мясо, шоколад и те продукты, где используется это сырье. Соответственно, если в продуктах его меньше, то и цены на них увеличились не так заметно", - отмечает Пикелис. В этой связи практически не выросли цены на косметику и алкоголь.
Однако, по наблюдениям собеседника Postimees, влияние инфляции на покупательское поведение и привычки потребителей все еще ниже, чем прогнозировалось. "Кажется, люди не хотят идти на компромисс в том, что касается продуктов питания. Судя по посетителям наших магазинов, жители Эстонии не отказались от местных качественных продуктов и не стали заменять их на более дешевые аналоги, - говорит Пикелис. - Например, спрос на так называемые безмясные колбасные изделия или продукты с низким содержанием мяса в последние месяцы не увеличился. Скорее, наш клиент, несмотря на снижение покупательской способности, предпочитает высококачественные мясные продукты, и они попадают в его корзину даже чаще, чем раньше", - заключает свой обзор Пикелис.
В поисках скидок
Хотя эстонские потребители и не идут на компромисс в отношении качества продуктов питания, значительно вырос интерес к товарам со скидкой. "Люди выбирают магазины в зависимости от того, где больше ассортимент повседневных качественных продуктов, желательно местного производства, - делится наблюдениями Пикелис. - Также товары часто закупают в большом количестве, когда идет скидочная кампания. Люди меньше покупают продукты не первой необходимости, например сладости или алкоголь".
Вопрос о замене российской и белорусской продукции заставил Maxima искать альтернативные варианты. "Продукция от новых поставщиков зачастую значительно дороже, что также привело к повышению цен на определенные категории товаров, - отмечает Пикелис. - В то же время доля российских и белорусских продуктов в ассортименте Maxima была небольшой. Ранее они составляли менее двух процентов наших продаж. Это меньше, чем, например, вклад украинской продукции в наш товарооборот".
Руководитель закупок Maxima признает, что на текущем уровне рост цен, вероятно, не прекратится. "Входные цены, то есть топливо, электроэнергия, газ, зерновые и сырое молоко, не просто высокие, но продолжают расти. Хотя их бешеный рост "как на дрожжах" закончился. Цены подросли достаточно", - прогнозирует Пикелис.
Директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару также вынужден констатировать, что рост цен на продовольственные товары не просто добрался до магазинов, но продолжает свой натиск.
Неопределенность в мировой экономике сохраняется, и от производителей поступают регулярные сообщения о росте входных цен. "По многим категориям товаров удорожание со стороны производителей, к большому сожалению, составляет уже не два-три процента, а десять и более", - уточнил он.
В отличие от Maxima, представители Prisma заметили, что рост цен начал менять поведение их покупателей. "Исходя из нашей статистики, меньше стали покупать рыбу, яйца и алкоголь премиальных сегментов, - говорит Нийтару и добавляет, что за год вырос спрос на товары, срок которых истекает и поэтому их продают с большой скидкой. - Кроме того, потребители начали искать альтернативы продуктам, цены на которые выросли больше других".
Нийтару заверяет, что ассортимент в магазинах позволяет найти дешевую замену привычным продуктам. Правда, в основном это товары собственного бренда торговой сети. У торговцев есть возможность сохранять низкие цены на эти продукты, поскольку договоры по поставкам долгосрочные, а объемы закупок большие.
Нийтару говорит, что никакого дефицита, связанного с уходом некоторых поставщиков с рынка, не будет. "Мы уже нашли замену исчезнувшим в течение марта товарам российского производства, и никаких пробелов не образовалось. В каждой товарной группе у нас не один, а несколько продуктов, и покупателю всегда есть из чего выбрать", - заключает он.
Дальше - больше?
Руководитель по закупкам Rimi Талис Раак настроен менее оптимистично и говорит, что влияние войны еще не отразилось на наших ценах в полной мере. Тем более ждать отката цен или хотя бы остановки их роста не стоит. "На данный момент необходимо признать, что подорожало все. Топливо и электроэнергия прямо или косвенно затрагивают все звенья в цепочке выращивания, производства и продажи продуктов. Даже при частном замедлении роста настоящие последствия войны, скорее всего, впереди, - предупреждает Раак. - Достать некоторые продукты и сырье сейчас намного сложнее, чем раньше. Один из самых проблемных сегментов - это зерно и связанные с ним продукты питания".
Тем не менее непростая ситуация с поставками, обострившаяся из-за войны в Украине, и связанные с ней колебания ассортимента в настоящий момент, скорее, стабилизировались. "К счастью, из России и Беларуси поступало и так немного продукции, примерно один процент. Доля украинских продуктов, которые теперь сложно получить, также была не очень большой. Однако заметное отличие состоит в том, что украинские продукты использовались в качестве сырья для производства других товаров. Так что их дефицит влияет на конечные цены, и в будущем этот отложенный результат будет становиться ощутимее", - повторяет Раак свой неутешительный прогноз.
От катастрофического обвала рынок спасает только большая конкуренция. По словам представителя Rimi, всем участникам рынка приходится прикладывать немало усилий, чтобы адекватно реагировать на пожелания и потребности клиентов. Магазины продолжают проводить скидочные кампании. "Персональные скидки для обладателей карты клиента, по пятницам скидка на фрукты и овощи, по понедельникам скидки для пожилых людей, а также еженедельные выгодные предложения для всех групп покупателей помогают спланировать потребительскую корзину так, чтобы без труда получить почти все желаемые продукты со скидкой в десятки процентов", - уже с некоторыми признаками оптимизма говорит Раак.
Один вопрос: как рост цен влияет на вашу жизнь?
ЛОЛИТА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Кохтла-Ярве
Рост цен я заметила давно. И на все. Особенно у нас подорожало растительное масло, специи, топливо и мясо. Я и мои родственники составляем список необходимых продуктов, лишнего не берем. Закупаем все раз в неделю. Конечно, обращаем внимание на скидки, но часто в скидочных кампаниях много ненужного. Относимся к этому внимательно. Открыли для себя рынок овощей. Теперь думаем найти альтернативу колбасам. Хотя, если не набирать лишнего, даже в нашей Maxima можно сэкономить. Самое чувствительное - это машина, потому что мы привыкли путешествовать одним днем, каждую неделю выбираться в Таллинн, а теперь это накладно.
ЛОРЕА-ЛИПАЗ ВИССЕР, Таллинн
Подорожание я отслеживаю почти как специалист. Я давно веду свою бухгалтерию. У меня есть отдельный файл, куда я записываю все траты, которые совершаю в течение недели. Анализирую в конце каждого месяца и по итогам анализа планирую на следующий месяц походы в магазин. У меня почти всегда одна сумма дохода, и надо каждый раз корректировать - что необходимо, а что желательно. Чтобы позволить себе лишнее, такого не бывает давно. Очень много приходится платить за квартиру и за свет. Есть и другие обязательные платежи, которые сразу же на себя перетягивают треть всех денег. Но если всегда считать, вести учет - жить можно относительно комфортно.
Не произвол торговцев
В свою очередь, директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу уточняет, что цены на продукты питания выросли в среднем на 17 процентов, тогда как на промышленные товары - в меньшей степени. "Наиболее ощутимо подорожали скоропортящиеся продукты, что напрямую затронуло практически все группы потребителей. Молочные продукты, мясо, рыба и все, что из них сделано, так или иначе относятся к ежедневному рациону. Кроме того, резко подорожали кофе, фрукты и овощи. Проще найти категорию продуктов, которую не затронули эти грустные перемены, чем долго перечислять все, что подорожало", - признает Рийсалу.
Представитель Selver не решилась прогнозировать ситуацию и подчеркнула, что рост цен зависит от производителей и поставщиков. "На самом деле из Украины шло множество сырья. Теперь его приходится закупать в других местах, в связи с чем высока вероятность дефицита. А это автоматически ведет к удорожанию всей корзины", - говорит она.
Директор по закупкам добавила, что на конечную цену розничные сети могут влиять лишь в ограниченных пределах. Они являются необходимыми посредниками между производителем и потребителем в отношении абсолютного большинства товаров. При этом они не просто взимают деньги за услуги, но и несут свои расходы. Это, например, затраты на хранение, амортизация и утилизация невостребованного товара (в частности, списания по истечении срока годности), не считая остальных повседневных затрат (электроэнергия, отопление площадей, заработная плата сотрудников и т. д.).
Подорожание корзины по сетям
Торговая сеть
Ноябрь 2021 г.
Май 2022 г.
Подорожание (%)
Selver
32.17€
46.33€
44%
Rimi
34.68€
45.11€
30%
Maxima
32.53€
42.85€
32%
Coop
34.25€
44.50€
30%
Prisma
31.60€
41.55€
31%
На десять евро дороже
Postimees выяснил, насколько изменились цены в наших магазинах. Эксперимент получился продолжительным. Одинаковая по составу корзина набиралась в интернет-магазине Barbora сначала в ноябре прошлого года, затем - в мае текущего. Если в первой части эксперимента при выборе продуктов Postimees исходил из цены и выбирал самый дешевый вариант, который был в наличии, то во второй части эксперимента покупались идентичные позиции, чтобы наглядно увидеть разницу в цене на один и тот же товар.
В корзину вошли молоко, кефир, сметана, сливочное и рапсовое масло, сыр, яйца, груши, дыня, яблоки, бананы, картошка, морковь, сладкий перец, капуста, помидоры, репчатый лук, фарш домашний (смесь говядины и свинины), куриное филе, черный и белый хлеб, гречка, овсянка, сахар, макароны, рис и пшеничная мука.
Обращает на себя внимание резкий скачок в сети Selver. Колебания цены наблюдаются в сегменте фруктов и овощей: в одном магазине чуть подешевели яблоки, в другом - груши, а в третьем - морковь. Но это исключение, и, скорее всего, сезонное. В прежние времена за полгода продукты, как правило, вырастали в цене на считаные центы, в этот раз в среднем все продукты подорожали на 30-50 центов. Некоторые же сделали внушительный скачок и удвоили показатели: сладкий перец в Selver - на 2,20 евро, дыня в Maxima и Rimi - на 1,50 евро, гречка в Prisma - на 1,76 евро.
Неутешительные прогнозы экспертов воплощаются в жизнь. С учетом войны, нехватки сырья, проблем с поставками, сокращения продуктов нефтегазовой отрасли и всего, что с ними связано, для нынешнего пессимизма продавцов сохраняются все основания.
Комментарий
Учимся жить в новой реальности
СИРЬЕ ПОТИСЕПП, глава Союза предприятий пищевой промышленности:
Для смягчения последствий беспрецедентного кризиса в пищевой промышленности необходим ряд важных шагов.
Ответственная роль в этом деле отведена государству. Во-первых, надо срочно решить вопрос с нашим газовым терминалом. Во-вторых, признать пищевую промышленность и сельское хозяйство поставщиками жизненно важных услуг и внести их в список льготных потребителей энергии. В-третьих, отложить крупные инвестиции, связанные с зеленым поворотом. В противном случае наша безопасность и надежное снабжение продуктами окажутся под угрозой.
Еще до войны пищевая промышленность испытала почти беспрецедентный шок. В среднем в три раза выросла цена на электроэнергию, что увеличило затраты на логистику на треть. Цена на газ выросла в пять раз и вырастет еще. Упаковка стала вдвое дороже, и достать ее сейчас трудно. Зарплата в нашем секторе также выросла на десять процентов при почти полном отсутствии прибыли. Зерно - основа производства продуктов питания - за год в зависимости от сорта подорожало в несколько раз.
Безусловно, нам не избежать дальнейших колебаний, и мы должны научиться жить в новой реальности с волатильными ценами. Более подробную и реалистичную картину мы получим осенью, когда станет ясно, какова урожайность и доступность зерна. На это, в свою очередь, влияют объемы и география сева, погодные условия и другие внешние факторы. Текущие тенденции, к сожалению, ничего хорошего не сулят, и людям важно об этом говорить, это справедливо. Но что мы точно не можем предсказать, так это где цены остановятся. Поживем - увидим.
Мне бы не хотелось описывать сегодняшнюю ситуацию только в мрачном свете. Эстония полностью обеспечивает себя зерном, и мы также выращиваем зерно на экспорт. Насколько я знаю, запасов удобрений хватит как минимум на этот год. Мы можем удовлетворить свои внутренние потребности. Эстонские производители уверяют, что готовы заменить большую часть снятых с полок магазинов российских и белорусских товаров и поводов для паники нет.
На фоне лавинообразного падения покупательской способности по-прежнему сохраняется нехватка рабочей силы, что вызывает напряженность в отношениях работодателей и работников, требующих повышения зарплат. Гибридные кризисы, в первую очередь - после начала войны, негативно отражаются на работе предприятий и могут привести владельцев и работников к серьезным экономическим трудностям.
Все острее встают вопросы: кто будет снабжать нас продовольствием во время кризиса и в условиях возможной угрозы безопасности, если эстонские производители терпят убытки, теряют конкурентоспособность и лишаются, как следствие, места на полках магазинов? Гарантированы ли надежные поставки эстонских продуктов или они, скорее, находятся под угрозой?
Именно такие кризисы подчеркивают очевидную необходимость принятия осознанных решений. Судьба эстонских производителей продуктов питания напрямую зависит от нашего выбора. Мы знаем, что предпочтение, отдаваемое местным продуктам и напиткам - это прямая поддержка наших предприятий и нашей страны. Сейчас вопрос уже не столько в цене, сколько в наличии сырья для производства и поддержания конкурентоспособности эстонских производителей. Продовольствие является стратегическим товаром, и его доступность в настоящее время - приоритет.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!