Готовьте кошельки: за полгода продуктовая корзина подорожала почти на треть, и это не предел

Неутешительные прогнозы экспертов воплощаются в жизнь. С учетом войны, нехватки сырья, проблем с поставками, сокращения продуктов нефтегазовой отрасли и всего, что с ними связано, для нынешнего пессимизма продавцов сохраняются все основания.

В этом году около 29% пшеницы ЕС планировал импортировать из Украины, но, согласно предварительным оценкам, около 80% украинского зерна не будет продано из-за войны ФОТО: Shutterstock

Комментарий

Учимся жить в новой реальности

Сирье Потисепп ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

СИРЬЕ ПОТИСЕПП, глава Союза предприятий пищевой промышленности:

Для смягчения последствий беспрецедентного кризиса в пищевой промышленности необходим ряд важных шагов.

Ответственная роль в этом деле отведена государству. Во-первых, надо срочно решить вопрос с нашим газовым терминалом. Во-вторых, признать пищевую промышленность и сельское хозяйство поставщиками жизненно важных услуг и внести их в список льготных потребителей энергии. В-третьих, отложить крупные инвестиции, связанные с зеленым поворотом. В противном случае наша безопасность и надежное снабжение продуктами окажутся под угрозой.

Еще до войны пищевая промышленность испытала почти беспрецедентный шок. В среднем в три раза выросла цена на электроэнергию, что увеличило затраты на логистику на треть. Цена на газ выросла в пять раз и вырастет еще. Упаковка стала вдвое дороже, и достать ее сейчас трудно. Зарплата в нашем секторе также выросла на десять процентов при почти полном отсутствии прибыли. Зерно - основа производства продуктов питания - за год в зависимости от сорта подорожало в несколько раз.

Безусловно, нам не избежать дальнейших колебаний, и мы должны научиться жить в новой реальности с волатильными ценами. Более подробную и реалистичную картину мы получим осенью, когда станет ясно, какова урожайность и доступность зерна. На это, в свою очередь, влияют объемы и география сева, погодные условия и другие внешние факторы. Текущие тенденции, к сожалению, ничего хорошего не сулят, и людям важно об этом говорить, это справедливо. Но что мы точно не можем предсказать, так это где цены остановятся. Поживем - увидим.

Мне бы не хотелось описывать сегодняшнюю ситуацию только в мрачном свете. Эстония полностью обеспечивает себя зерном, и мы также выращиваем зерно на экспорт. Насколько я знаю, запасов удобрений хватит как минимум на этот год. Мы можем удовлетворить свои внутренние потребности. Эстонские производители уверяют, что готовы заменить большую часть снятых с полок магазинов российских и белорусских товаров и поводов для паники нет.

На фоне лавинообразного падения покупательской способности по-прежнему сохраняется нехватка рабочей силы, что вызывает напряженность в отношениях работодателей и работников, требующих повышения зарплат. Гибридные кризисы, в первую очередь - после начала войны, негативно отражаются на работе предприятий и могут привести владельцев и работников к серьезным экономическим трудностям.

Все острее встают вопросы: кто будет снабжать нас продовольствием во время кризиса и в условиях возможной угрозы безопасности, если эстонские производители терпят убытки, теряют конкурентоспособность и лишаются, как следствие, места на полках магазинов? Гарантированы ли надежные поставки эстонских продуктов или они, скорее, находятся под угрозой?

Именно такие кризисы подчеркивают очевидную необходимость принятия осознанных решений. Судьба эстонских производителей продуктов питания напрямую зависит от нашего выбора. Мы знаем, что предпочтение, отдаваемое местным продуктам и напиткам - это прямая поддержка наших предприятий и нашей страны. Сейчас вопрос уже не столько в цене, сколько в наличии сырья для производства и поддержания конкурентоспособности эстонских производителей. Продовольствие является стратегическим товаром, и его доступность в настоящее время - приоритет.