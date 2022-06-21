Первое Лиго с депозитной упаковкой: несколько полезных советов

"После внедрения депозитной системы это первый праздник Лиго, и, значит, в этом году жители не только будут приобретать большое количество напитков в депозитной упаковке, но и возвращать ее обратно в депозитную систему. Мы провели необходимые предварительные работы, готовясь к увеличению объемов возвращаемой депозитной упаковки, но в любом случае я призываю всех отнестись с пониманием к малым торговцам, принимающим упаковку вручную, и стараться сдавать очень большие запасы пустой упаковки в более крупный депозитный пункт", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Оператор депозитной системы поделился ценными советами, как провести праздник дружественным природе способом и своевременно подготовиться к сдаче пустой депозитной упаковки:

Собирайте пустую упаковку из-под напитков в одном месте

Когда веселье бьет ключом, пустые упаковки из-под напитков гости могут оставлять где придется. Чтобы окружающая среда осталась чистой после вас и гостей, а также чтобы не потерять уплаченный депозитный сбор, DIO советует обустроить на месте празднования хранилище пустой тары и заранее сообщить присутствующим о порядке утилизации упаковки. Наутро после праздника останется лишь рассортировать пустую упаковку, чтобы определить, какая отправится в депозитный пункт, а какая – в контейнер для сортированного мусора.

Не сплющивайте пустую депозитную упаковку

DIO напоминает, что пустую депозитную упаковку нельзя сплющивать, в противном случае таромат не сможет опознать ее форму и не примет ее. Поэтому DIO призывает быть начеку и следить за тем, чтобы упаковку не сплющивали и другие празднующие.

Ознакомьтесь с интерактивной картой пунктов приема депозита

Чтобы заранее спланировать маршрут от места празднования до депозитного пункта, рекомендуем ознакомиться с интерактивной картой пунктов приема, размещенной на домашней странице www.depozitapunkts.lv, и найти ближайший пункт для сдачи депозитной упаковки. DIO просит учесть, что наплыв посетителей в депозитные пункты после праздника будет большим, и, возможно, придется столкнуться с длинными очередями к тароматам. Поэтому, чтобы сдача упаковки прошла быстрее и эффективнее, мы советуем выбирать более крупные депозитные пункты, в которых установлено несколько мощных тароматов.

Сполосните пустую упаковку

Учитывая, что после праздника в депозитные пункты по всей Латвии будет сдаваться непривычно большое количество пустой упаковки, мы советуем позаботиться о комфорте для себя и окружающих и сполоснуть пустую упаковку перед сдачей. Несмотря на то, что это необязательное требование, при настолько больших объемах сданной упаковки его выполнение поможет избежать неприятных запахов, а также уменьшит риск испачкать датчики тароматов, снижая необходимость в их частом обслуживании.

Снимите пробки с повторно используемых стеклянных бутылок

Заботясь об окружающей среде, рекомендуем сдавать пластмассовые бутылки в таромат вместе с крышками, тем самым обеспечивая переработку не только упаковки, но и крышки. В свою очередь, металлические пробки с повторно заполняемых (AU) стеклянных бутылок мы советуем снять и выбросить в контейнер, предназначенный для металлической упаковки, – это существенно облегчит работу торговцам и производителям.

Напоминаем, что пустую депозитную упаковку нужно помещать в таромат нижней частью вперед, и она не может быть сплющена или разбита. На этикетке упаковки должен находиться разборчивый латвийский депозитный знак и штрихкод. Если не поврежденную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, просим отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp.