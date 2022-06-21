Вт, 21.06.2022
Если опустится новый железный занавес, то он должен находиться на границах России, а не ее соседей. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Настя Ивлеева назвала минусы жизни в Швеции

Настя Ивлеева ФОТО: Скриншот с видео

Популярный блогер Настя Ивлеева сейчас находится в Швеции по рабочим делам, пишет WimanHit.ru.

Она отметила, что не собирается переезжать в другую страну, однако не против поработать за границей. 

Своим фолловерам Настя Ивлеева решила рассказать, что ей не нравится в Швеции. Подробностями звезда поделилась в своем блоге в Telegram.

"Что сказать, в Швеции, конечно, все хорошо, но после 22:00 ни вина выпить, ни фигни сожрать", - заметила блогер.

Ранее 31-летняя российская ведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о своем переезде за границу. Звезда заверила, что не собирается этого делать.

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