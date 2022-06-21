Настя Ивлеева назвала минусы жизни в Швеции

Она отметила, что не собирается переезжать в другую страну, однако не против поработать за границей.

Своим фолловерам Настя Ивлеева решила рассказать, что ей не нравится в Швеции. Подробностями звезда поделилась в своем блоге в Telegram.

"Что сказать, в Швеции, конечно, все хорошо, но после 22:00 ни вина выпить, ни фигни сожрать", - заметила блогер.

Ранее 31-летняя российская ведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о своем переезде за границу. Звезда заверила, что не собирается этого делать.