Настя Ивлеева назвала минусы жизни в Швеции
Популярный блогер Настя Ивлеева сейчас находится в Швеции по рабочим делам, пишет WimanHit.ru.
Популярный блогер Настя Ивлеева сейчас находится в Швеции по рабочим делам, пишет WimanHit.ru.
Она отметила, что не собирается переезжать в другую страну, однако не против поработать за границей.
Своим фолловерам Настя Ивлеева решила рассказать, что ей не нравится в Швеции. Подробностями звезда поделилась в своем блоге в Telegram.
"Что сказать, в Швеции, конечно, все хорошо, но после 22:00 ни вина выпить, ни фигни сожрать", - заметила блогер.
Ранее 31-летняя российская ведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о своем переезде за границу. Звезда заверила, что не собирается этого делать.
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