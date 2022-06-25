"Погибли мой отец и сын, а я осталась – это хуже, чем погибнуть". История бежавшей от войны в Латвию

Юля со свекром и свекровью приняли решение, что лучше пожить пока всем вместе – казалось, так безопаснее и легче. "Помню, как сын проснулся и сказал, что ему приснилось, как мы были в "Фабрике" – это торгово-развлекательный центр, куда мы иногда ходили с гулять, но я сказала ему честно, что "Фабрики" уже нет. Мы спали в пижамах, которые надевали на одежду, чтобы в случае чего можно было сразу выбежать из квартиры, прятались в бомбоубежищах и ждали, когда это все закончится".

В один из дней были сильные уличные бои, Юля с Давидом бежали в бомбоубежище и наткнулись на солдат. Юля испугалась, подумала, что это российские военные, но оказалось, что это были парни из украинской теробороны, и они провели маму с ребенком домой, потому что подвал был закрыт. Юля очень разнервничалась, поскольку продолжались уличные бои. "Я сказала сыну: "Не ходи возле окон, может залететь какая-то пуля". Я тогда была очень испугана.

Помню, как он, ничего у меня не спросив, пригнулся и на полусогнутых ногах пошел на кухню, принес мне стакан воды и сказал: "Мама, пей и успокойся, это же были наши…".

Давид понимал, что происходит, но у него не было никакого страха".

Каждый день начинался с одевания и завтрака, чтобы если вдруг семье придется бежать – сын был сыт. "Переживания были на самом деле обо всем. Конечно, как мама я волновалась за сына, но я не могла подумать, что я могу потерять ребенка – я не допускала даже такой мысли, а зря…".

Роковой побег из Херсона

В марте Херсон уже был оккупирован солдатами РФ. У отца Юлии была онкология – рак крови, и в это время он лежал в одной из местных больниц. Медикаменты заканчивались, динамики лечения не было, врачи говорили, что шансов на выздоровление мало, поэтому Юля приняла решение уезжать из Херсона, она хотела помочь своему отцу и найти подходящее место для его лечения. "Я понимала, что я уезжаю на длительный срок с отцом, поэтому оставить ребенка одного я не могла, и я взяла его с собой. 20 марта мы отправились в путь".

Семья выехала из Херсона в направлении Николаева через Чернобаевку, проехали два российских блокпоста, и Юля вздохнула с облегчением. Они продолжали свой путь, но вдруг на дорогу вылетела машина. Парни, которые сидели в этой машине, дали Юле знак, чтобы она ехала за ними.

Что случилось дальше, пересказать невозможно. Поэтому далее - прямая речь Юли.