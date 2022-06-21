Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России

Ивлеева и Собчак слились в поцелуе в осеннем выпуске дрэг-шоу "Королевские кобры" - его Ивлеева запустила на YouTube. Их целью было повторить знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на MTV Video Music Awards. Ролик вызвал претензии у российской прокуратуры.

Ранее в 2007 году на церемонии вручения премии "Человек года GQ" Собчак поцеловала телеведущую Тину Канделаки. Тогда запись произошедшего также широко распространилась в интернете.

Видео: Поцелуй Собчак и Ивлеевой (у нас смотреть можно)

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" работает в РФ с лета 2013 года. Физическое лицо за его нарушение может получить штраф от четырех до пяти тысяч рублей (от 67 до 84 евро), должностное лицо - от 40 до 50 тысяч (678-848 евро), юридическое - от 800 тыс. до миллиона рублей (от 13,5 до 17 тыс. евро).