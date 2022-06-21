Качиньский ушел с должности вице-премьера Польши
Лидер правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел с должности заместителя премьер-министра, пишет dpa.
Лидер правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел с должности заместителя премьер-министра, пишет dpa.
Уход с должности вице-премьера планировался заранее, и в результате этого шага, как ожидается, Качиньский сможет уделить больше внимания обязанностям в партийной организации.
Как во вторник Качиньский заявил новостному агентству РАР, премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда уже приняли его прошение об отставке.
Об ожидаемом шаге было сообщено еще две недели назад.
Партии необходимо перегруппироваться, указал он.
Следующие выборы в парламент Польши пройдут осенью 2023 года.
73-летний Качиньский занимал должность вице-премьера с октября 2020 года и отвечал за вопросы внутренней безопасности и обороны. Ожидается, что эти обязанности возьмет на себя вице-премьер Польши Матеуш Блащак.
Качиньский был премьер-министром Польши с 2006 по 2007 год. После того, как партия "Право и справедливость" вернулась к власти в 2015 году, Качиньский считается значимой персоной в политике Польши.
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