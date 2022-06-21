Качиньский ушел с должности вице-премьера Польши

Уход с должности вице-премьера планировался заранее, и в результате этого шага, как ожидается, Качиньский сможет уделить больше внимания обязанностям в партийной организации.

Как во вторник Качиньский заявил новостному агентству РАР, премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда уже приняли его прошение об отставке.

Об ожидаемом шаге было сообщено еще две недели назад.

"С этого момента я больше не в правительстве", - сказал во вторник Качиньский.

Партии необходимо перегруппироваться, указал он.

Следующие выборы в парламент Польши пройдут осенью 2023 года.

73-летний Качиньский занимал должность вице-премьера с октября 2020 года и отвечал за вопросы внутренней безопасности и обороны. Ожидается, что эти обязанности возьмет на себя вице-премьер Польши Матеуш Блащак.

Качиньский был премьер-министром Польши с 2006 по 2007 год. После того, как партия "Право и справедливость" вернулась к власти в 2015 году, Качиньский считается значимой персоной в политике Польши.