В Эстонии неосторожное иглоукалывание привело к смерти женщины

5 мая этого года в Таллинне в квартире было обнаружено тело 74-летней женщины. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что смерть могла быть вызвана некомпетентно оказанной услугой иглоукалывания. Служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры возбудила уголовное дело в соответствии со статьей Уголовного кодекса об убийстве по неосторожности.

Сотрудники Криминальной полиции выяснили, что утром женщина посещала массажный кабинет в подвале многоквартирного дома в Ласнамяэ, где ей делали иглоукалывание. Когда она вернулась домой, ее состояние значительно ухудшилось и она скончалась до того, как близкие успели вызвать скорую помощь. В начале июня в качестве подозреваемой в совершении преступления была задержана 67-летняя женщина, не имевшая права оказывать услуги лечения иглоукалыванием.

"Это необычный случай для полиции, когда женщина, обратившаяся за помощью в связи с проблемами со здоровьем, погибла от рук доморощенного иглотерапевта", - сказал глава службы по расследованию преступлений против личности Хиско Варес.

"Конечно, вы должны заботиться о своем здоровье, но, пожалуйста, доверяйте только квалифицированным специалистам, которые действительно знают, что делают", — добавил Варес.