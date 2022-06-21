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Бывший глава Swedbank в Латвии оставил пост председателя правления крупного банка в Казахстане

Бывший председатель правления Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бывший председатель правления Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис, который в январе этого года стал председателем правления ForteBank, по личным причинам покинул пост, сообщает пресс-служба ForteBank.

Рубенис продолжит руководить банком Казахстана до 15 июля.

Рубенис объясняет свое решение геополитической ситуацией, которая затруднила переезд его семьи в Казахстан.

"Геополитическая картина сильно изменилась в этом году и затруднила переезд моей семьи в Казахстан. И это стало решающим, когда я принял не очень простое решение досрочно уйти с поста председателя правления. Я возвращаюсь в Латвию", - цитирует слова Рубениса пресс-служба ForteBank.

В посте в Facebook Рубенис добавляет: "Хочу сказать огромное спасибо тем, кто позволил мне познакомиться с динамичной напряженностью финансового сектора, эстетикой взаимоотношений и несомненно гостеприимной казахстанской культурой".

Он также отметил, что доволен своей работой в ForteBank.

Совет директоров ForteBank выразил свое понимание выбора Рубениса, заявив, что "эффективный лидер - это прежде всего счастливый лидер".

Уже сообщалось, что в январе этого года бывший руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис был назначен председателем правления ForteBank, одного из крупнейших банков Казахстана.

ForteBank работает более 20 лет и имеет филиалы и банкоматы по всему Казахстану. 

Как сообщалось ранее, в начале декабря Swedbank объявил, что после пяти лет пребывания в должности Рубенис покинет пост председателя правления Swedbank Latvija.

С 1 января 2022 года исполняющим обязанности председателя правления стал действующий член правления и руководитель корпоративного управления Swedbank Лаурис Менцис.

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