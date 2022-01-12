Бывший глава Swedbank в Латвии стал председателем правления крупного банка в Казахстане
Бывший руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис назначен председателем правления ForteBank, одного из крупнейших банков Казахстана, сообщил ForteBank.
Бывший руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис назначен председателем правления ForteBank, одного из крупнейших банков Казахстана, сообщил ForteBank.
Как указано в сообщении банка, его новый руководитель сосредоточится на основных стратегических направлениях - повышении эффективности процессов и оперативности предложения новых услуг на рынке. Он также будет отвечать за развитие европейской корпоративной культуры и партнерских программ с местными и глобальными компаниями.
"Рейнис обладает впечатляющими профессиональными знаниями и опытом работы по управлению финансовыми учреждениями-лидерами на рынке в условиях высокой конкуренции. За свою многолетнюю карьеру Рейнис показал, что его сильной стороной является способность эффективно сотрудничать с участниками рынка, регуляторами и партнерами", - заявил мажоритарный акционер ForteBank Булат Утемуратов.
Рубенис в сети Facebook написал: "Это начало нового этапа в моей жизни - переезда в Нур-Cултан, Казахстан, начало новой работы - в качестве главы ForteBank. Я хочу публично выразить особую благодарность моей семье за поддержку. Новые возможности привлекли нас новой динамикой, международными горизонтами и контекстами, а также возможностью узнать другое образование, культуру. Я также надеюсь, что ситуация вернется в рамки более-менее нормальной жизни".
- добавил Рубенис, который ушел с поста главы латвийского Swedbank в декабре прошлого года.
ForteBank работает более 20 лет и имеет филиалы и банкоматы по всему Казахстану. Крупнейшему совладельцу банка Утемуратову принадлежат 87% акций.
Как сообщалось ранее, в начале декабря Swedbank объявил, что после пяти лет пребывания в должности Рубенис покинет пост председателя правления" Swedbank Latvija".
С 1 января 2022 года исполняющим обязанности председателя правления стал действующий член правления и руководитель корпоративного управления Swedbank Лаурис Менцис.