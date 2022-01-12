Бывший глава Swedbank в Латвии стал председателем правления крупного банка в Казахстане

Как указано в сообщении банка, его новый руководитель сосредоточится на основных стратегических направлениях - повышении эффективности процессов и оперативности предложения новых услуг на рынке. Он также будет отвечать за развитие европейской корпоративной культуры и партнерских программ с местными и глобальными компаниями.

"Рейнис обладает впечатляющими профессиональными знаниями и опытом работы по управлению финансовыми учреждениями-лидерами на рынке в условиях высокой конкуренции. За свою многолетнюю карьеру Рейнис показал, что его сильной стороной является способность эффективно сотрудничать с участниками рынка, регуляторами и партнерами", - заявил мажоритарный акционер ForteBank Булат Утемуратов.

Рубенис в сети Facebook написал: "Это начало нового этапа в моей жизни - переезда в Нур-Cултан, Казахстан, начало новой работы - в качестве главы ForteBank. Я хочу публично выразить особую благодарность моей семье за поддержку. Новые возможности привлекли нас новой динамикой, международными горизонтами и контекстами, а также возможностью узнать другое образование, культуру. Я также надеюсь, что ситуация вернется в рамки более-менее нормальной жизни".

"Интересно также то, что я не единственный латыш, работающий в финансовой системе Казахстана. Агрис Прейманис является руководителем казахстанского филиала Европейского банка реконструкции и развития",

- добавил Рубенис, который ушел с поста главы латвийского Swedbank в декабре прошлого года.

ForteBank работает более 20 лет и имеет филиалы и банкоматы по всему Казахстану. Крупнейшему совладельцу банка Утемуратову принадлежат 87% акций.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Swedbank объявил, что после пяти лет пребывания в должности Рубенис покинет пост председателя правления" Swedbank Latvija".