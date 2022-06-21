Пророссийский активист Владимир Линдерман заключен под стражу, СГБ объяснила причину

22 июня Новостная служба LTV в Facebook сообщила, что в Службе госбезопасности Латвии (СГБ) подтвердили: 21 июня в рамках уголовного дела были проведены процессуальные действия, в рамках которых задержано одно лицо. В настоящее время СГБ воздерживается от дальнейших комментариев.

Позже LTV заявили, что суд принял меру пресечения - заключение под стражу.

🔴LTV: Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa prokrieviskajam aktīvistam Vladimiram Lindermanam piemēro drošības līdzekli - apcietinājumu. pic.twitter.com/6q3hFVvX6z — LTV Panorāma (@ltvpanorama) June 22, 2022

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.

СГБ отметила, что с началом российского вторжения на Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России на Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.

7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

21 июня сотрудники СГБ провели неотложные процессуальные действия в одном из связанных с указанным лицом объектов и задержали его. В настоящее время к лицу применен статус подозреваемого, в качестве меры пресечения выбрано помещение под стражу.

Расследование этого уголовного дела продолжается, и СГБ предоставит дополнительную информацию по мере продвижения уголовного процесса.

СГБ напоминает, что никто не может быть признан виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в соответствии с законом.

С момента российского вторжения на Украину СГБ возбудила в общей сложности девятнадцать уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции в связи с гневными высказываниями. Основная часть уголовных производств связана с агрессивными высказываниями против Украины и ее народа.

Ранее о задержании Линдермана в его квартире написала в Facebook журналист Алла Березовская.

Напомним, в декабре 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщала "Медуза", СГБ Латвии задержала нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews, входящими в международное информационное агентство (МИА) "Россия сегодня".

Среди задержанных были - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналист Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, после допроса всех их отпустили.

Всего обыски прошли как минимум у шести журналистов.

Их обвиняли в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА "Россия сегодня", утверждал Sputnik.

По данным архива агентства LETA, ранее пророссийский активист Линдерман фигурировал в нескольких уголовных процессах. Например, в апреле 2020 года СГБ прекратила возбужденное в 2018 году уголовное дело по поводу митинга, организованного Русским союзом Латвии (РСЛ) против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо Линдермана, в этом деле участвовали несколько человек, в том числе лидер РСЛ Татьяна Жданок и Александр Гапоненко.

Позже уголовный процесс был прекращен, но с учетом прокремлевских взглядов Линдермана он уже много лет находится в поле зрения органов безопасности.

В конце 2018 года Верховный суд оставил в силе решение Рижского окружного суда, оправдав двух граждан России и Линдермана в связи с инцидентом летом 2015 года на Адажской базе Национальных вооруженных сил.

Также Линдерман обвинялся в призыве к свержению государственной власти и хранении взрывчатых веществ. Позже суд оправдал его.