Полиция изъяла месячного ребенка из пьяной компании в Гризинькалнсе

На месте происшествия был задержан мужчина, который сопротивлялся, когда врачи пытались доставить ребенка в медучреждение за помощью и напал на сотрудника полиции. В связи с инцидентом возбуждено несколько уголовных и административных производств за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Что случилось?

18 июня в 01:10 полиция получила информацию от жителей о том, что в одной из квартир в Риге, на улице Пернавас, плачет ребенок, и, возможно, за ним не ухаживают должным образом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Рижского регионального управления. Дверь в однокомнатную квартиру с явным запахом сигаретного дыма была открыта, в не помещении находились четверо мужчин с алкогольными напитками в руках. В постели находился младенец.

Открыв дверь туалета, полицейские обнаружили женщину, сидевшую на корточках, на крышке унитаза были выложены шприцы и белый порошок. Когда ее заметили полицейские, женщина тут же встала, пролила белое вещество на пол и испачкала ногу.

Женщина оказалась матерью младенца и находилась в состоянии опьянения на уровне 0,64 промилле. Правоохранители решили разлучить ее с ребенком и доставить в Центр экспертизы Рижского психиатрического и наркологического центра.

Следует отметить, что во время визита полиции отец ребенка безуспешно пытался спрятать в коляску обертку из фольги с веществом неизвестного происхождения.

Полиция вызвала на место происшествия медиков для проверки здоровья ребенка, а также дополнительные силы полиции. Врачи скорой медицинской помощи приняли решение о госпитализации ребенка.

Когда медики собирались увезти ребенка, его отец, который ранее пытался спрятать в коляске неизвестное вещество, стал агрессивным и попытался задержать медработников. Мужчина толкнул сотрудника с ребенком на руках и ударил работника полиции, пытавшегося сдержать его.

Полицейские уложили мужчину на землю и надели на него наручники. После задержания мужчину доставили в отдел полиции. При осмотре его вещей в карманах шорт были обнаружены нож и фрагмент фольги с веществом неизвестного происхождения.

Что будет дальше?

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 269 Уголовного кодекса - за нападение на представителя власти или иное должностное лицо в связи с осуществлением им законной службы, а также за нападение на лицо в связи с предупреждением или прекращением им уголовного или иного противоправного правонарушения.

За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, надзор с испытательным сроком, общественные работы, либо штраф.

В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по части первой статьи 253 Уголовного закона - за приобретение и хранение наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта, что наказывается лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, принудительным надзором, привлечением к общественным работам, либо штрафом. Также возбуждено административное производство по ст. 85 Закона о защите прав ребенка - по факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, за что закон предусматривает предупреждение или штраф в размере до 42 штрафных единиц.

Информация о случившемся передана в Детский суд и социальную службу.

Госполиция благодарит неравнодушных людей, которые вызвали полицию на место происшествия, благодаря чему оно не закончилось возможной трагедией. Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.