Употребление поддельных лекарств - полнейшая лотерея. Почему и как себя защитить?

Правда, СГД напоминает, что в современном мире наблюдается очень динамичное перемещение через границы, туризм. Есть люди, которые через личные контакты пытаются предлагать потребителям приобрести более дешевые, в том числе, сомнительные медикаменты из третьих стран, не объясняя цепь поставок или поставляя их нелегально. На такие предложения нельзя соглашаться, чтобы не стать жертвой обмана.

Поддельные лекарства могут быть токсичными

Приобретая поддельное лекарство человек не знает, содержится ли в не необходимое активное вещество и не заменено ли оно каким-то другим. Если все-таки это активное вещество есть, то какова его доза - она может быть слишком большой или, наоборот, недостаточной. Нет никакой гарантии, что активное вещество содержится именно в том количестве, которое необходимо.

Даже если те, кто подделывает лекарства каким-то способом, получили для своих нужд активное вещество подделываемого медикамента, неизвестна степень его чистоты. Если это вещество было синтезировано в неизвестных условиях, в нем могут быть различные примеси, которые могут быть токсичны, вредны для организма человека.

Профессор Бандере также напоминает, что помимо активного вещества каждая таблетка или капсула содержит вспомогательные вещества, которые в случае с поддельными медикаментами также могут быть некачественными. Эти вспомогательные вещества могут подавить активное вещество или, наоборот, его активизировать. Если в лекарстве содержатся неизвестные примеси, они также могут быть токсичны для организма.

Употребление поддельных медикаментов создает серьезные риски

Говоря о рисках для здоровья, которые могут возникнуть из-за употребления поддельных медикаментов, профессор университета им. П. Страдиня, говорит, что во-первых, ожидаемого от лекарства эффекта может не быть, во-вторых, эффект может быть слишком маленьким или слишком большим, в-третьих, эффект может быть токсичным для организма.

В Латвии такой статистки нет, однако в мире известно немало случаев, когда употребление поддельных лекарств наносило физический вред здоровью людей - медикаменты для больных диабетом, в которых не было столь важного для жизни инсулина, средства контрацепции, в результате употребления которых наступала незапланированная беременность, противомалярийные средства, которые не защищали от малярии и т.д.

В Европе поддельные лекарства в аптеки не попадают

"Если человек в Латвии приобретает лекарства в сертифицированной аптеке или получает лекарства во время лечения в больнице, он может быть уверен в том, что они подлинные, потому что в Европе контроль за этим на очень высоком уровне", - говорит профессор Даце Бандере.

Поддельные лекарства в основном производят в странах Азии, Южной Америке и чаще всего торгуют в интернете.