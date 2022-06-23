Чт, 23.06.2022
Тут сформировалась целая прослойка рашистского быдла, которое калачом не заманишь обратно в любимую Россию, но при этом они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию. Божена Рынска, светская обозревательница
Божена Рынска, светская обозревательница
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Здоровье
  • Употребление поддельных лекарств - полнейшая лотерея. Почему и как себя защитить?

Употребление поддельных лекарств - полнейшая лотерея. Почему и как себя защитить?

ФОТО: shutterstock/Augusta16

Отчаяние людей и кажущаяся выгода - это то, на что делают ставку те, кто подделывает лекарства. Также, как с подделками в других областях, лекарства подделывают потому, что настоящий медикамент для потенциального покупателя слишком дорогой или не доступен, говорит профессор Рижского университета им. П. Страдиня Даце Бандере.

Большая часть поддельных лекарств имеет китайской происхождение - примерно 55% от таможенных конфискаций по всему миру, еще 19% из Гонконга (Китай), 60% из изъятых товаров высылались по почте, но наиболее ценные грузы перевозились морскими путями. К тому же 60% из всех опасных продуктов, конфискованных во всем мире, приобретались онлайн и пунктом их назначения был Европейский союз.

"Пандемия показала, насколько быстро мы можем перевести разные отрасли в цифровую среду, а также то, что онлайн можно продать купить и продать практически всё. К сожалению, во время пандемии усилились и уже ранее существовавшие тенденции торговли поддельными и опасными товарами. Это особенно относится к поддельным лекарствам и другим отраслям с высоким риском, в которых были прерваны цепи поставок и из-за сдвига спроса возник новый потенциал для преступной деятельности", - объясняет директор Патентного управления Агрис Баталаускис.

Это подтверждают и данные Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) - 80% из конфискованных в 2021 году поддельных товаров были медикаменты. К тому же все - способствующие потенции. И в феврале этого года сотрудники СГД, при проведении нескольких санкционированных обысков, обнаружили и изъяли более 306 000 таблеток. По оценкам специалистов их реализация на черном рынке принесла бы прибыль в размере около 1.5 миллиона евро.

Во всем мире чаще всего подделывают и торгуют онлайн медикаменты для лечения эректильной дисфункции. За ними следуют онкологические медикаменты, также подделывают как антибиотики, так и анальгетические средства, практически любые востребованные медикаменты.

Приближается магическое время поиска цветка папоротника, поэтому Патентное управление в сотрудничестве с экспертами обобщило главные аргументы, почему не следовало бы рисковать своим здоровьем, употребляя поддельные лекарства, ведь здоровье это самое ценное.

Оригинальные медикаменты тщательное проверяют и за их производством строго следят

Фармацевтическая отрасль строго регулируется. Производство лекарств - крайне сложный процесс, в который вовлечено много людей, потрачено немало лет на исследования, введен строгий контроль качества, вложены инвестиции в производство и другие ресурсы, поэтому неудивительно, что конечная цена медикамента довольно высока.

Те, кто подделывает лекарства, стремятся предложить свою продукцию по более низкой цене, однако СГД подчеркивает, что одна лишь стоимость не всегда бывает надежным способом определения подлинности медикамента. Организованные преступные группировки торгуют поддельными медикаментами для получения быстрой прибыли. Полученные средства вкладываются, чтобы упаковка и внешний вид лекарств был максимально похож на оригинал. Таким образом потребителям нужно очень внимательно оценивать место и способ приобретения лекарств.

Декан факультета фармацевтики Рижского университета им. П. Страдиня, профессор Даце Бандере рассказывает, что фармацевтическое предприятие, которое является производителем лекарств, несет ответственность за качество сырья не только формально и в соответствии с документами, но и проводит лабораторные проверки данного сырья до того, как использовать его в производстве медикаментов.

И во время разработки медикамента, его на всех этапах тщательно проверяют. Так же как и во время хранения уже готовых медикаментов происходит постоянный контроль качества. Что же касается подделок, то всё ровно наоборот – неизвестно, в каких условиях и из какого сырья они производятся, как хранятся и транспортируются.

"Фактически, употребляя поддельные лекарства, человек ни в чем не может быть уверен. Это крайне высокий риск для здоровья", - подчеркивает профессор Бандере.

Подделки очень похожи на оригинал

У каждой произведенной промышленным способом таблетки или капсулы имеется определенная форма и цвет, которые всегда постоянны - цвет не может быть немного светлее или темнее, форма иная, чем установлено в документах. Также и с упаковкой - ее форма, цвет и размер букв согласуется и четко документируется. Те, кто подделывает медикаменты, прилагают большие усилия для того, чтобы максимально скопировать внешние признаки медикамента - его упаковку и зарегистрированный товарный знак. Однако у подделок, даже очень хороших, все же имеются небольшие отличия - немного иной цвет, буквы в названии слегка длиннее или короче и т.д.

"Нужно помнить, что торговля поддельными медикаментами для частных лиц, в основном происходит с помощью различных сомнительных сайтов в интернете. И одним из первых признаков подделки является существенная разница в цене по сравнению с оригиналом. Если мы знаем, что стандартная цена у лекарства высокая, но внезапно на сайте непонятного происхождения рекламируется якобы тот же самый медикамент, на который именно сейчас скидка 80%-90%, то это повод задуматься", - рассказывает Баталаускис.

Правда, СГД напоминает, что в современном мире наблюдается очень динамичное перемещение через границы, туризм. Есть люди, которые через личные контакты пытаются предлагать потребителям приобрести более дешевые, в том числе, сомнительные медикаменты из третьих стран, не объясняя цепь поставок или поставляя их нелегально. На такие предложения нельзя соглашаться, чтобы не стать жертвой обмана.

Поддельные лекарства могут быть токсичными

Приобретая поддельное лекарство человек не знает, содержится ли в не необходимое активное вещество и не заменено ли оно каким-то другим. Если все-таки это активное вещество есть, то какова его доза - она может быть слишком большой или, наоборот, недостаточной. Нет никакой гарантии, что активное вещество содержится именно в том количестве, которое необходимо.

Даже если те, кто подделывает лекарства каким-то способом, получили для своих нужд активное вещество подделываемого медикамента, неизвестна степень его чистоты. Если это вещество было синтезировано в неизвестных условиях, в нем могут быть различные примеси, которые могут быть токсичны, вредны для организма человека.

Профессор Бандере также напоминает, что помимо активного вещества каждая таблетка или капсула содержит вспомогательные вещества, которые в случае с поддельными медикаментами также могут быть некачественными. Эти вспомогательные вещества могут подавить активное вещество или, наоборот, его активизировать. Если в лекарстве содержатся неизвестные примеси, они также могут быть токсичны для организма.

Употребление поддельных медикаментов создает серьезные риски

Говоря о рисках для здоровья, которые могут возникнуть из-за употребления поддельных медикаментов, профессор университета им. П. Страдиня, говорит, что во-первых, ожидаемого от лекарства эффекта может не быть, во-вторых, эффект может быть слишком маленьким или слишком большим, в-третьих, эффект может быть токсичным для организма.

В Латвии такой статистки нет, однако в мире известно немало случаев, когда употребление поддельных лекарств наносило физический вред здоровью людей - медикаменты для больных диабетом, в которых не было столь важного для жизни инсулина, средства контрацепции, в результате употребления которых наступала незапланированная беременность, противомалярийные средства, которые не защищали от малярии и т.д.

В Европе поддельные лекарства в аптеки не попадают

"Если человек в Латвии приобретает лекарства в сертифицированной аптеке или получает лекарства во время лечения в больнице, он может быть уверен в том, что они подлинные, потому что в Европе контроль за этим на очень высоком уровне", - говорит профессор Даце Бандере.

Поддельные лекарства в основном производят в странах Азии, Южной Америке и чаще всего торгуют в интернете.

Баталаускис подчеркивает, важно помнить о том, что подделки - это товары, которые копируют внешний облик и товарный знак оригинала. То есть, когда другой производитель без разрешения владельца товарного знака или патента противозаконно старается имитировать товар с целью ввести потребителя в заблуждение.

В ЕС уже в 2019 году была введена специальная Директива для борьбы с поддельными лекарствами. Она предусматривает то, что на каждой упаковке медикаментов есть уникальный

идентификационный код. Его размещает производитель и по пути к потребителю его несколько раз проверяют или верифицируют в онлайн базах данных. В ней проверяются все рецептурные медикаменты и один безрецептурный медикамент омепразол.

В конце цепи доставки, то есть при продаже или использовании лекарства в аптеке или лечебном учреждении код из системы удаляют. Это обеспечивает то, что этот код невозможно использовать для вливания поддельных лекарств в легальную цепь доставки.

Если во время проверки система не опознает уникальный код, генерируется сигнал тревоги, который в Латвии получает и расследует Инспекция здравоохранения. В соответствии с имеющейся в распоряжении Латвийской организации по верификации лекарств информации, все тревожные сигналы, которые до сих пор были получены в Латвии, имели техническое происхождение, а не были из-за подделок.

В мае 2022 года число сигналов тревоги, которое касалось латвийских потребителей, в среднем было лишь 0,01% - это существенно меньше, чем определенная Европейской организацией по верификации лекарств была 0,05%.

Как себя защитить

"Система верификации лекарств защищает здоровье людей, обеспечивая, что в легальную систему оборота лекарств не попадают поддельные и опасные медикаменты. Поэтому Латвийская организация по верификации лекарств призывает всех жителей Латвии приобретать все виды лекарств и пищевых добавок только в легальных аптеках и интернет-аптеках, без использования неизвестные и непроверенные интернет-страницы для приобретения любых лекарств и пищевых добавок, а также ни в коем случае не покупать лекарства у физических или юридических лиц по объявлениям на интернет-порталах или в социальных сетях", - объясняет председатель правления Латвийской организации по верификации лекарств Инесе Эрдмане.

Декан факультета фармацевтики университета им. П. Страдиня согласна с тем, что человек, конечно, не может на глаз отличить оригинальная ли таблетка, поэтому также советует приобретать лекарства только в лицензированных местах, потому что больше всего поддельных лекарств люди приобретают на сомнительных интернет-сайтах.

"Это полнейшая лотерея. Лекарства нужно покупать в сертифицированных аптеках", - говорит профессор.

В случае, если потребитель констатирует подозрительные или поддельные лекарства, например, онлайн, в местах прямых продаж, на распродажах и т.д, важно сообщить об этом Инспекции здравоохранения.

Патентное управление, как ответственное за регистрацию объектов промышленной собственности государственное учреждение, в 2017 году вместе с партнерами начало инициативу по информированию общества "Поддельная реальность", чтобы разъяснять вопросы нарушения прав на интеллектуальную собственность и наносимый этим вред не только экономике государства и занятости, но и здоровью и безопасности людей.

"Эту инициативу под девизом "Оценивай риск - выбирай неподдельный сюрприз" мы продолжим и в этом году и представим ее общественности сразу после праздника Лиго", - рассказывает Баталаускис.

Количественное исследование Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития об объеме и тенденциях торговли такими поддельными товарами, которые создают угрозу здоровью, безопасности и окружающей среде основывается на уникальном объеме данных о конфискации таможенных управлений в сочетании со структурированными интервью с экспертами правоохранительных органов.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back