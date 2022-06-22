Россия из-за войны отказалась от двух крупных проектов

Речь о мосте на остров Сахалин и железной дороге между Якутском и Магаданом, подтвердил министр в интервью РБК. Стоимость этих проектов составляет 2,3 трлн рублей (примерно 40 млрд евро).

Оба проекта не входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, так как правительство объявило их "неприоритетными", пояснил Чекунков.

Вместо этого российские власти решили сосредоточиться на проектах "Североморская логистика", в первую очередь на Северном морском пути, создании дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем и увеличении складских мощностей.

По оценкам правительства Якутии, стоимость железной дороги составляет от 830 млрд до 1,7 трлн рублей (15 -30 млрд евро), и в этих условиях, по словам министра, выделять такие деньги "немного нереалистично".

Что касается Сахалинского моста, российские власти отмечают, что без экономического обоснования он нецелесообразен. Его стоимость оценивается примерно в 600 миллиардов рублей (10,7 млрд евро), и советник президента России по транспорту Сергей Иванов в 2020 году заявил, что проект "дико дорогой".