Попавшие в российский плен граждане США находятся в Донецке. Вот что про них известно

В период с 6 по 12 июня - точнее установить пока невозможно - несколько бойцов отряда находились в Харьковской области и попали в тяжелое положение из-за неточных данных разведки. Они ожидали, что идут в населенный пункт со спокойной обстановкой (его название не приводится), но оказалось, что именно в тот момент его начала штурмовать российская армия.

Порядка десяти бойцов оказались примерно против ста российских солдат, которые шли в атаку в сопровождении двух танков. Одна из машин подорвалась на мине и, рассказывает оставшийся на свободе сослуживец американцев, в начавшейся сумятице оба пропали.

Позже их пытались найти с помощью разведки и беспилотников, но не нашли ни самих бойцов, ни каких-либо вещей.

15 июня эта история появилась на страницах Telegraph, и твиттер-аккаунт "Багета" подтвердил, что двое бойцов отряда действительно пропали без вести.

Вскоре эту информацию подтвердили и власти США.

"Мы против войны"

17 июня несколько сотрудников государственных российских СМИ, работающих в зоне боевых действий, опубликовали в своих телеграм-каналах короткие видео с пленными американцами.

На первом видео Александр Дрюке называет свое имя и говорит, что он против войны. На втором Хьюн - не представляясь - говорит, что он тоже против войны. Далее такие же короткие видео появились на телеканале RT. Дрюке там, в частности, говорит, что рассчитывает вернуться домой, а Хьюн признает, что был стрелком-гранатометчиком.

Оба они после того боя несколько часов скрывались в лесу, а затем решили сдаться в плен.

Их местонахождение не называлось до 21 июня, утром этого дня источник "Интерфакса" в "силовых структурах ДНР" рассказал, что оба пленных находятся в Донецке.

Чуть позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался гарантировать, что гражданам США не грозит смертная казнь. По его словам, американцы не имеют отношения к украинской армии, они "солдаты удачи", и поэтому Женевская конвенция об обращении с военнопленными на них не распространяется. Ранее в интервью Би-би-си ту же точку зрения высказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вероятность смертного приговора для Дрюке и Хьюна действительно высока - в начале июня "суд" непризнанной ДНР уже приговорил к смерти граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима. Притом что, в отличие от приехавших на войну американцев, все трое приговоренных жили в Украине до начала боевых действий и вступили в украинскую армию на общих основаниях.

Примерно в одно время с Дрюке и Хьюном в Украине пропал без вести еще один гражданин США, Крис Бойер, и о его судьбе пока ничего не известно. В Госдепартаменте заявили, что следят за ситуацией и призывают американцев не ехать в зону боевых действий.