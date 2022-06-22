Арестович: из-за предательства Южная Украина попала в руки россиян

Ранее Арестович заявлял, что Херсонщина "загрязнена" антиправительственными людьми. В качестве одного из таких людей он упомянул Игоря Садохина, который был заместителем начальника Херсонского областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником Контртеррористического центра.

"Его уже арестовывали в марте. По первоначальным данным, он передавал информацию о системе [минных] полей, системе обороны в целом и даже отправлял наводки российской авиации по украинским частям", - сказал Арестович в интервью.

Советник главы Офиса президента добавил, что в неспособности защитить Херсонщину были как объективные причины, так и фактор предательства.

"На этом направлении преобладание русских сил было объективно больше. Самое неприятное, что крымская авиация была очень близко. Они атакуют наши войска, потом возвращаются, быстро пополняют припасы и снова заходят. Еще и из-за рельефа местности - в степи очень сложно спрятаться от авиации. Был и субъективный фактор - предательство. Совокупность всего этого создала [успешный для России] эффект", - указал Арестович.

Он добавил, что предательство произошло на "среднем уровне" украинской армии, а солдаты и офицеры низшего звена сделали все возможное, чтобы защитить регион. Арестович отмечает, что эти предатели "среднего звена" были "принимающими решения" на украинской стороне.

"Я еще никому не говорил, но скажу вам [журналисту Гордону].

Накануне войны была проведена специальная подготовка командиров и личного состава [украинской армии] для защиты южного региона. Все было запланировано. Он должен был стать одним из наших самых успешных мест обороны. Все нюансы были учтены. Я знаю это точно. Но все потерпело неудачу из-за предательства.

Понятно, что героизм проявили нижестоящие [украинские] солдаты и офицеры, которые ценой своей жизни остановили прорыв, но предатели сыграли свою роль", - рассказал Арестович Гордону. При этом он подчеркнул, что часть украинской армии героически сражалась за этот район.

"Морские пехотинцы были настолько героичны, насколько это было возможно. 65-я бригада сражалась до конца, в том числе и в боях у Антонова моста. Она понесла большие потери, так как подверглась нападению в 15-20 раз большего количества войск противника. Эти вооруженные силы защищались и с честью выполняли свои обязанности. Мы знаем морпеха, который пожертвовал своей жизнью, взорвав один из мостов под Геническом, чтобы не дать [российским оккупантам] пройти", - сказал представитель канцелярии президента Украины.

Как сообщалось, 19 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что ВСУ могут в ближайшие недели освободить оккупированные города Херсон и Мелитополь.

"Вооруженные силы Украины добились значительного прогресса и уже находятся на границе с Херсоном. Уверен, что наши героические воины в ближайшие недели освободят город. Такая же ситуация и с Мелитополем", - сказал Федоров в видеопослании в воскресенье, 19 июня.

Он уточнил, что за последнее время украинская армия отодвинула линию фронта от Запорожья в сторону Мелитополя более чем на десять километров.

Южноукраинские города Херсон и Мелитополь находятся под контролем России с момента начала вторжения 24 февраля.