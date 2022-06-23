Centrālā laboratorija: У 21 % протестированных клещей обнаружена болезнь Лайма

10 % респондентов избегают находиться на природе, на газонах парков — немного осторожнее остальных в этом плане жители в возрасте от 30 до 49 лет, а также жители Видземе, Земгале и Пририжья.

Еще 12 % жителей не стараются избегать клещей - о них не думают!

"Проверка клещей в лаборатории на возбудители позволяет своевременно выяснить, инфицированы ли клещи, еще до того, как появились симптомы заболеваний. Надо понимать: если клещ инфицирован, это не означает, что человек заболел. Если результат положительный, важно следить за своим состоянием здоровья и, заметив симптомы, обращаться к семейному врачу, если имеются подозрения, что произошло инфицирование. Сразу делать тест на антитела нецелесообразно. Нужно подождать три-четыре недели, прежде чем они выработаются. Если пациент знает, заражен клещ или не заражен, он может защитить себя от ненужного волнения, убедившись в том, что присосавшийся клещ не был носителем опасных болезней.

Довольно регулярно к нам обращаются и владельцы домашних животных, на отдельных территориях Латвии клещей очень много, и прогулка собаки по лугу, лесу заканчивается одним или более присосавшимися клещами. Осторожность владельцев домашних животных, которые обращаются к нам за помощью, обоснована, потому что клещевой бабезиоз может вызвать у собак тяжелые повреждения тканей и органов, для животного это может быть даже летально!" - рассказывает руководитель Centrālā laboratorija и врач Яна Осите. Она напоминает, что в Centrālā laboratorija клещей только тестируют, а снимать их рекомендует в медицинских учреждениях у медицинского работника.

Что можно узнать, проверив клеща?

В этом году в ассортименте услуг Centrālā laboratorija новинка - это возможность установить шесть патогенов (панель переносимых клещами заболеваний) - вирус клещевого энцефалита, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиоз и риккетсиоз. Можно выбрать и определить один переносимый клещами патоген - вирус клещевого энцефалита или болезнь Лайма (боррелиоз). Есть возможность также выбрать и определить оба этих патогена. Поскольку это платная услуга, то в каждом упомянутом случае будет разная цена за это.

Как избежать клещей

Избежать клещей не всегда в наших силах, но, как известно, от клещевого энцефалита может защитить вакцина! Клещи живут ближе к земле и обычно цепляются на ноги человека - возле лодыжек, коленей. Однако надо учитывать, что к маленькому ребенку с длинной травы он может прицепиться и на уровне плеч и лица. Важно правильно одеться - концы штанов заправить в носки, рубашку - в штаны, не забывая о прилегающих воротниках и манжетах. Желательно, чтобы одежда была светлой, лучше из синтетической, скользкой ткани - к такой клещу труднее прицепиться, клеща легче заметить и стряхнуть. Надо помнить и о головном уборе, так как, например, собирая грибы или ягоды, за желаемыми дарами леса приходится наклоняться. Если головного убора нет, клещ может легко вцепиться в волосы. На одежду и обувь можно также распылить защитное средство, которое действует как против насекомых, так и против клещей. Если с прогулки домой приносят цветы или ветки, перед тем, как занести их, их надо отряхнуть; также важно позаботиться о своем товарище по прогулкам и четвероногом друге, - регулярно проверяя, не принесло ли домашнее животное в дом какого-нибудь клеща. Важно быть вакцинированным, пересмотреть свой календарь вакцинации и убедиться, что соответственно получена вакцина от клещевого энцефалита.

Снятого клеща можно сдать в любом филиале Centrālā laboratorija или в специализированных пунктах сдачи тестов на Covid-19 и в выходные дни!

Репрезентативный опрос жителей Centrālā laboratorija в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в мае 2022 года провела по всей Латвии, опросив 1001 жителя в возрасте от 18 до 74 лет. Респонденты отвечали, выбирая несколько вариантов ответов.