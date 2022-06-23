Видео ⟩ Латвийцы, воюющие в Украине, тоже отмечают праздник Лиго

"Ни пяди украинской земли не будет отдано, мы будем сражаться за Донецк, Луганск и Крым", - заявил Гундарс Калве. "У тех миролюбивых западных политиков, которые хотят уступить Кремлю, ничего не получится, мы будем бороться до тех пор, пока земля Украины не будет полностью освобождена", - добавил он.

Несмотря на то, что сегодня вечером в Украине праздник отмечать не будут, Калве надеется, что сможет посидеть вместе со своими латвийскими товарищами, а латвийский флаг на стене напоминает им о родном доме.

"Мы называем это место латышским уголком, собираемся, говорим о наших семьях, о том, что здесь происходит, о нашей родине. Здесь мы расслабляемся, можно сказать медитируем. Может купим вечером кусочек сыра в магазине, но здесь все подчинено нашим приказам, которые можно получить и рано утром, и ночью", - говорит Гундарс Калве.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке