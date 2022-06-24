Видео ⟩ Little Big выпустили клип на антивоенную песню

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", - написал под тизером клипа Илья Прусикин.

Точно такая же публикация появилась на официальной странице группы Little Big и Сони Таюрской.

В новом клипе Little Big музыканты говорят о войне, как некой шахматной партии людей, которые управляют войсками. Церковь в клипе тоже поддерживает военное движение и насилие.

Не оставляют музыканты тот факт, что с экранов рассказывают fake news, а люди в это верят. Имеющим власть без разницы, что будет с обывателями. Они владеют нефтью и могут наблюдать, как другие ее выпрашивают. Показан момент, когда мужчина верит, что он живет в мире будущего, но лишь ему стоило снять 3D-очки, все изменилось.

Взрывы, нищета, смерть - обо всем этом говорится в новом клипе Generation Cancellation.

В финале показано, что у властителя есть красная кнопка Cancel. В конце клипа он ее нажимает. Мгновенно Илья Прусикин и Соня Таюрская предстают перед зрителями голыми, словно Адам и Ева. Не намек ли это на смерть и попадание в рай?

Видео: Little Big - Generation Cancellation