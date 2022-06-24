Видео ⟩ Little Big выпустили клип на антивоенную песню
Российская группа Little Big выпустила клип на антивоенную песню Generation Cancellation.
Российская группа Little Big выпустила клип на антивоенную песню Generation Cancellation.
"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", - написал под тизером клипа Илья Прусикин.
Точно такая же публикация появилась на официальной странице группы Little Big и Сони Таюрской.
В новом клипе Little Big музыканты говорят о войне, как некой шахматной партии людей, которые управляют войсками. Церковь в клипе тоже поддерживает военное движение и насилие.
Не оставляют музыканты тот факт, что с экранов рассказывают fake news, а люди в это верят. Имеющим власть без разницы, что будет с обывателями. Они владеют нефтью и могут наблюдать, как другие ее выпрашивают. Показан момент, когда мужчина верит, что он живет в мире будущего, но лишь ему стоило снять 3D-очки, все изменилось.
В финале показано, что у властителя есть красная кнопка Cancel. В конце клипа он ее нажимает. Мгновенно Илья Прусикин и Соня Таюрская предстают перед зрителями голыми, словно Адам и Ева. Не намек ли это на смерть и попадание в рай?
Видео: Little Big - Generation Cancellation
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