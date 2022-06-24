Пожары, смертельное ДТП под Бауской и спасение на Гауе. Празднование Лиго задалось не у всех

Так, в 17:57 VUGD получила вызов в Мазсалацу Валмиерского края, где пожар начался в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия пожарные констатировали что открытым пламенем горит одноэтажное жилое здание с мансардой на площади в 150 кв. метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человек. В 22:09 пожар был ликвидирован.

В 20:09 пожарные поспешили в Балтинавскую волость Балвского края, где горела баня. На месте происшествия было констатировано, что открытым пламенем горит баня на площади в 40 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В 00:35 пожар был ликвидирован.

В 20:39 VUGD получила вызов в Лигатне, где на реке Гауя перевернулась лодка с двумя людьми.

На месте происшествия было констатировано, что люди находятся на островке посредине реки. Пожарные спасли людей, а также доставили лодку на берег.

В 22:35 пожарные поспешили на улицу Миежу в Лиепае, где пожар начался в жилом доме. На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что горит двухэтажный жилой дом с мансардой на площади в 130 кв. метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек. В 3:31 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Вскоре после полуночи был получен вызов на улицу Дижозолу в Риге, где в девятиэтажном жилом доме ощущалось задымление. На месте происшествия пожарные констатировали. что на втором этаже пригорела оставленная без присмотра еда на небольшой площади. В результате пожара пострадал один человек, его передали медикам. В 1:05 пожар был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 95 вызовов - 46 на тушение пожаров, в том числе на один лесной пожар, 16 - на спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.

В том числе 17 ложным вызовов были связаны с тем, что, увидев дым или отблеск от костра, людям казалось, что начался пожар, поэтому они сообщали в ответственную службу. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что жители жгут костер и угрозы нет.

Смертельное ДТП в Бауском крае

В четверг в Бауском красе в результате ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали.

Так, в 22:13 в волости Вецсаулес Бауского края на 13-м километре автодороги Яунсауле - Озолайне - Берзниеки произошло ДТП - автомобиль Volkswagen Golf съехал с проезжей части и врезался в дерево.

На месте происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали.

Сотрудники Пожарно-спасательной службы, используя гидравлические инструменты, освободила двух человек, которые были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

Полиция продолжает расследование.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 121 ДТП, в которых пострадали 30 человек, в том числе два пешехода, пять велосипедистов и семь водителей электросамокатов.

В Рижском регионе было зарегистрировано 79 ДТП, в Земгале - 18, в Курземе - 11, в Видземе - шесть и в Латгале - семь.

Более 30 пьяных водителей

В четверг, в первый праздничный день, полиция остановила 31 водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Почти половина из них или 15 были остановлены в Рижском регионе, по четыре пьяных водителя сели за руль в Земгале и Курземе, три - в Видземе и пять - в Латгале.

В связи с превышением скорости полиция оформила 220 протоколов административного нарушения. В Видземе было зафиксировано 98 превысивших скорость водителей, в Земгале - 49, в Курземе и Рижском регионе - по 29 водителей, а в Латгале - 15.

Ограбление и три квартирных кражи

В четверг, 23 июня, полиция зарегистрировало одно ограбление и три квартирных кражи.

Ограбление было совершено в Рижском регионе.

По одной краже было зарегистрировано в Рижском регионе, в Земгале и Латгале.

Вчера были украдены и семь велосипедов, в том числе три в Риге, два - в Земгале, по одному - в Курземе и Латгале.