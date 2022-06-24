Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину с девятью собаками

Вчера, 23 июня, в 19.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Ярвеотса-теэ, 25 автомобиль Audi 80, за рулем которого был 75-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Женщина переходила дорогу вместе со своими собаками. Зоозащитник, руководитель Группы спасения животных Хейки Валнер сообщил в соцсетях, что не каждый день им передают сразу девять собак. Но именно так произошло вчера вечером. "Тяжелое ДТП, врачи борются за жизнь хозяйки, а Группа спасения животных вместе с Клиникой скорой помощи для животных — за жизнь ее любимцев", - написал он, добавив, что пока другие организации сообщали, что отправляются отмечать Иванову ночь, они решили этого не делать и оставаться на дежурстве, поскольку кто-то должен помогать и животным.

Сегодня, 24 июня, Валнер раскрыл подробности вчерашнего трагического вечера. По его словам, в 20:02 в Группу спасения животных поступило следующее сообщение: "На Ярвеотса-теэ крупное ДТП. Как сообщается, хозяйка в критическом состоянии. Одна собака умерла, три тяжело пострадали. Остальные лежат на дороге. Всего, видимо, девять? Можете приехать на место и взять оплату счетов на себя?"

Через семь-восемь минут Валнер был уже на месте. Он отметил, что к тому времени скорая уже увезла пострадавшую хозяйку, а благодаря полицейскому патрулю три собаки, которые были в тяжелом состоянии, уже были переданы ветеринарам Клиники скорой помощи для животных.

Еще пять собак, которые получили относительно легкие травмы, также были доставлены в ветеринарную клинику для проверки состояния здоровья.

Валнер рассказал, что реанимация собаки, которая была в самом тяжелом состоянии, длилась почти час, и можно сказать, что предел человеческих возможностей наступил минут через двадцать. В итоге собаку, которую доставили в клинику в состоянии комы, спасти не удалось.

Двух других тяжелых собак удалось стабилизировать. У одной из них трудности с дыханием, поэтому она должна находиться в инкубаторе. Из пятерых других собак тяжелее всего пострадала одна, у которой была рана глаза, но и она смогла с другими четырьмя уже отправиться на ночь домой.

"Утром сразу позвонил в клинику и как Тристал, так и Сюзанна (две собаки в тяжелом состоянии — прим.ред.) пережили ночь", - сообщил Валнер. Он добавил, что Тристал с переломом, вероятно, отправится домой ждать операцию, а Сюзанна еще должна оставаться под присмотром ветеринаров.

Валнер также связался с сыном пострадавшей женщины и, к счастью, с ней все относительно хорошо: вчера была одна операция, сегодня будет другая.