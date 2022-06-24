В Минске пьяный мужчина забрал чужого ребенка из неправильного детского сада

В день происшествия муж женщины был в командировке, а она сама выпивала дома со своим двоюродным братом и его другом.

А еще в начале мая ребенка признали находящимся в социально опасном положении, как раз, из-за пристрастия матери к алкоголю. Поэтому мать мальчика испугалась сама идти за сыном, и забрать его из садика она поручила брату.

Мужчина, который тоже был нетрезв, отправился за племянником, но перепутал сады и забрал чужого ребенка. Дело в том, что воспитательница в группе была на замене и не знала родителей в лицо, а шестилетнему ребенку сказали, что мужчина пришел по просьбе его родителей. Мальчик поверил и без лишних вопросов последовал за самозваным "дядей".

В это время за ребенком пришли настоящие родители. Узнав, что сына забрал неизвестный, они позвонили в милицию.

В ходе поисков стражи порядка обнаружили в двух кварталах от сада двоих нетрезвых мужчин с маленьким мальчиком. На вопрос, чей ребенок, один из них сказал, что мальчик потерялся.

Ребенка вернули настоящим родителям - он даже не успел испугаться. А того мальчика, которого дядя должен был забрать на самом деле, передали отцу, который вернулся из командировки. В милиции сообщили, что семья теперь будет находиться под особым контролем.