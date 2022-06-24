Страны Евросоюза согласовали вступление Хорватии в Еврозону

Планируется, что евро в Хорватии будет введен в обращение 1 января следующего года, сменив нынешнюю национальную валюту куну. Хорватия станет 20-й страной-участницей еврозоны.

Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter поздравил Хорватию, подчеркнув, что "евро является монетарным проявлением нашей общей судьбы и является частью нашей мечты".

"Теперь мечта исполнится и для Хорватии", - добавил Мишель.

The euro is the monetary expression of our shared destiny and has been part of our European dream.



Now the dream comes true for Croatia.



Congratulations, dear @AndrejPlenkovic, as #Croatia is now set to join the euro area. pic.twitter.com/DxrwK7Gosw — Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2022

Хорватия была последней страной, присоединившейся к ЕС, и процесс подачи заявки длился 10 лет, прежде чем Хорватия официально стала членом ЕС в 2013 году.