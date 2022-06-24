Пт, 24.06.2022
Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа. Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга
Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга

Страны Евросоюза согласовали вступление Хорватии в Еврозону

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Руководители стран и правительств стран Европейского Союза в пятницу, 24 июня, в Брюсселе поддержали вступление Хорватии в Еврозону.

Планируется, что евро в Хорватии будет введен в обращение 1 января следующего года, сменив нынешнюю национальную валюту куну. Хорватия станет 20-й страной-участницей еврозоны.

Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter поздравил Хорватию, подчеркнув, что "евро является монетарным проявлением нашей общей судьбы и является частью нашей мечты".

"Теперь мечта исполнится и для Хорватии", - добавил Мишель.

Хорватия была последней страной, присоединившейся к ЕС, и процесс подачи заявки длился 10 лет, прежде чем Хорватия официально стала членом ЕС в 2013 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back