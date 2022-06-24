LTV: В Латвии Лиго праздновали и спасшиеся от войны украинцы

Мирная природа совершенно не свидетельствует о том, что во внешнем мире царит тревожный период, в том числе и война. Эта весна в жизни Калниньшей прошла под знаком Украины - в домохозяйстве семьи живут и работают четыре украинца, а сам хозяин по-прежнему регулярно возит машины в Украину.

Чтобы ободрить своих работников, хозяйка Клайда решила показать, как в Латвии празднуют Лиго. В семье Калниньшей на Лиго важны четыре неотъемлемых части праздника - вязка сыра, костер, солнечные ворота и при закате солнца, жертвование огню.

Лана с сыном Эриком приехала в Латвии три месяца назад из Западной Украины, и в Риге живет у родственников. В быту она помогает беглецам, и побывать в Латвии на Лиго - это ее давняя мечта.

"Эта мечта сбылась, я очень рада быть здесь. Конечно, у нас сейчас идет война, и в других - мирных - обстоятельствах, это было бы по-другому", - говорит Лана.

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