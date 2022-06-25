Фото ⟩ Бургомистр Берлина полчаса общалась с "фейковым" Кличко

Гиффай разговаривала с "Кличко" в пятницу, 24 июня, и в определенный момент усомнилась, что общается именно с настоящим мэром украинской столицы. "Собеседник выглядел, как Кличко, первые 15 минут разговора не вызвали никаких подозрений", - сообщила пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс.

Сначала предполагаемый Кличко "поинтересовался, как мы справляемся с большим числом беженцев из Украины, сколько их у нас, это был мовершенно нормальный разговор, как мы ожидали", однако самозванец затронул темы, вызвавшие у Гиффай вопросы. "В какой-то момент собеседник сослался на разговор с послом Украины Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что многие украинцы пытаются обманным путем заполучить соцвыплаты в столице Германии", - продолжила пресс-секретарь.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

"Также он попросил, чтобы власти ФРГ помогли вернуть в Украину мужчин, чтобы отправить на фронт. Последняя же тема вызвала уже полное недоумение: лже-Кличко поинтересовался, можем ли мы провести Киеву консультации в проведении гей-парада. Это показалось очень странным, учитывая, что в Украине идет война", - отметила Фрерикс. После этого видеосвязь оборвалась.

Канцелярия Сената Берлина полагает, что Гиффай стала жертвой манипуляции. "Вероятно, мы столкнулись с дипфейком (deep fake - реалистичной цифровой подделкой) Не было никаких признаков , что это ненастоящий человек. Перед нами сидел некто, кто выглядел и двигался именно так, как Кличко", - сказала Фрерикс.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай был не Кличко. Теперь расследованием инцидента занимается полиция Берлина.

В тот же день с "фальшивым" Кличко побеседовал и мэр испанского Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, но он практически сразу заподозрил неладное и прервал общение.

Комментарий Виталия Кличко (настоящего)

В субботу, 25 июня, настоящий мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал случившееся:

"Друзья! Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам - в частности, по дезинформации, дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали. (...)

Убежден, правоохранители должны расследовать такую "деятельность". Если надо - привлечь иностранных специалистов".

Кличко также добавил, что гибридная война и дезинформация со стороны России - одна из тем панельной дискуссии, в которой он с братом Владимиром планируют участвовать на саммите НАТО в испанском Мадриде на следующей неделе.