Блат на "Фабрике звезд": как богатые родители приводили своих детей

Лина Арифулина еженедельно занималась постановками номеров, общалась с участниками и придумывала концепции для выпусков. Да, работа была сложная, но интересная.

Лина и ее коллеги были первопроходцами. Тогда никто не знал, что такое реалити-шоу. Константин Эрнст дал ей полный карт-бланш.

За годы работы через нее прошли масса участников. Кто-то из них уже умел петь, а кого-то надо было обучать с нуля. Был на проекте и блат:

"Приводили своих, да. Алекса - это очевидный момент. Ее просто привели, это был как факт: вот будет Алекса - вся такая нимфа".

На "Фабрике звезд" не скрывалось, что Алекса - это дочь богатых родителей. Ее отец руководил крупной компанией, которая производила стеновые блоки. На проекте участница исполняла милые романтичные баллады. Зрители запомнили ее по роману с никому не известным тогда рэпером Тимати. Через несколько месяцев после завершения "Фабрики звезд" они расстались.

После шоу Алекса не стала заниматься сольной карьерой. Она поработала в модельном бизнесе, занялась блогерством, дизайном, а недавно встретила любовь и стала мамой очаровательной дочки.