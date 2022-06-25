Блат на "Фабрике звезд": как богатые родители приводили своих детей
58-летняя Лина Арифулина, возглавлявшая пять сезонов "Фабрики звезд", в беседе с Яной Чуриковой для проекта "Фабрика с Яной Чу" рассказала о блате, который существовал на шоу.
58-летняя Лина Арифулина, возглавлявшая пять сезонов "Фабрики звезд", в беседе с Яной Чуриковой для проекта "Фабрика с Яной Чу" рассказала о блате, который существовал на шоу.
Лина Арифулина еженедельно занималась постановками номеров, общалась с участниками и придумывала концепции для выпусков. Да, работа была сложная, но интересная.
Лина и ее коллеги были первопроходцами. Тогда никто не знал, что такое реалити-шоу. Константин Эрнст дал ей полный карт-бланш.
За годы работы через нее прошли масса участников. Кто-то из них уже умел петь, а кого-то надо было обучать с нуля. Был на проекте и блат:
На "Фабрике звезд" не скрывалось, что Алекса - это дочь богатых родителей. Ее отец руководил крупной компанией, которая производила стеновые блоки. На проекте участница исполняла милые романтичные баллады. Зрители запомнили ее по роману с никому не известным тогда рэпером Тимати. Через несколько месяцев после завершения "Фабрики звезд" они расстались.
После шоу Алекса не стала заниматься сольной карьерой. Она поработала в модельном бизнесе, занялась блогерством, дизайном, а недавно встретила любовь и стала мамой очаровательной дочки.
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