"69 центов за топливо". В США работника заправки уволили из-за ошибки
Некий сотрудник заправочной станции в Калифорнии был уволен после того, как случайно снизил цену на топливо до 69 центов за галлон, сообщает Business Insider.
Некий сотрудник заправочной станции в Калифорнии был уволен после того, как случайно снизил цену на топливо до 69 центов за галлон, сообщает Business Insider.
Сотрудник устанавливал ценники на заправочной станции Shell и неправильно поставил десятичную точку, указав стоимость топлива в 69 центов за галлон.
Прошло несколько часов, пока ошибка не была исправлена. За это время клиенты покупали горючее по выгодной цене. Эта ошибка обошлась компании примерно в 16 000 долларов.
"Я просто взял на себя ответственность за это и сказал: "Да, это моя вина"", - сказал он.
Пользовательница интернета утверждающая, что она - сестра уволенного работника, запустила инициативу на GoFundMe, чтобы помочь предприятию возместить упущенную выгоду, так как женщина опасается судебного иска.
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