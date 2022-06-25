"69 центов за топливо". В США работника заправки уволили из-за ошибки

Сотрудник устанавливал ценники на заправочной станции Shell и неправильно поставил десятичную точку, указав стоимость топлива в 69 центов за галлон.

Прошло несколько часов, пока ошибка не была исправлена. За это время клиенты покупали горючее по выгодной цене. Эта ошибка обошлась компании примерно в 16 000 долларов.

Мужчина заявил, что из-за ошибки лишился работы.

"Я просто взял на себя ответственность за это и сказал: "Да, это моя вина"", - сказал он.

Пользовательница интернета утверждающая, что она - сестра уволенного работника, запустила инициативу на GoFundMe, чтобы помочь предприятию возместить упущенную выгоду, так как женщина опасается судебного иска.