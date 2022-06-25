Сб, 25.06.2022
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Венгрия ограничивает продажу топлива на АЗС

АЗС. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

С пятницы водители в Венгрии могут покупать на заправочных станциях только 50 литров топлива в день. Ограничения распространяются на заправочные станции, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV, сообщает агентство Reuters.

Сети заправочных станций сделали это, чтобы избежать сбоев, вызванных установленным правительством пределом цен.

Сеть MOL вдвое сократила предварительный лимит на заправку топливом.

OMV заявила, что ее ограничение в 50 литров применяется только к топливу, которое продается по льготной цене, введенной правительством с ноября.

MOL, которой принадлежит крупнейшая сеть автозаправочных станций в стране, призвала к поэтапной отмене ценового предела, который устанавливает розничную цену как на бензин с октановым числом 95, так и на дизельное топливо (480 венгерских форинтов или 1,27 доллара за литр).

Правительство премьер-министра Виктора Орбана установило верхний предел цен до октября, чтобы защитить потребителей от инфляции.

Правительство также ввело ограничения для автомобилей с невенгерскими номерными знаками, что спровоцировало конфликт с Европейским Союзом.

"Мы ввели этот лимит (на заправку)… чтобы иметь возможность обеспечить безопасность поставки", - заявила агентству пресс-секретарь MOL Пирошка Бакош.

Она добавила, что покупатели, заполняющие канистры топливом, больше не имеют права покупать его по льготной цене.

OMV, у которой почти 200 заправочных станций в Венгрии, также объявила, что будет взимать рыночную цену за топливо, продаваемое для канистр.

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