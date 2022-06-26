Оранжевое предупреждение: в Латвию пришла волна жары

Если на следующей неделе будет прогнозироваться жара до +33 градусов, синоптики сменят оранжевое предупреждение на красное.

В воскресенье будет небольшая облачность, вечером возможны локальные кратковременные дожди с грозой.

Будет дуть слабый восточный и южный ветер, на побережье ветер с моря. Воздух прогреется до +29...+32 градусов, местами на побережье сохранятся чуть более низкие температуры.

В Риге в воскресенье будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1019-1022 гПа на уровне моря.

Не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов из-за интенсивного ультрафиолетового излучения и жары.

Температура воды в крупнейших реках и озерах +17...+23 градуса, в море +15...+18 градусов.

Галерея: 2 июня в Риге